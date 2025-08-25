Los electrodomésticos de Samsung recibirán 7 años de actualizaciones

El ecosistema de software de Samsung es One UI, una capa de personalización de Android que podríamos decir que es la más popular de planeta, partiendo del hecho de que los coreanos son los que más móviles venden en todo el mundo. Un ecosistema que se ha demostrado eficiente en dispositivos como smartphones, tabletas o relojes inteligentes, pero que ahora quiere ir más allá y también brindarnos la mejor experiencia posible cuando usamos sus electrodomésticos, que es una parte muy importante de su negocio.

Más soporte que nunca

Ya no solo en Samsung, sino en todos los fabricantes de electrodomésticos y dispositivos para el hogar inteligente, es habitual ofrecer una pobre cobertura de software. En apenas dos años se acaba el soporte, y gracias, y si has comprado el dispositivo un año después del lanzamiento en unas rebajas, pues en apenas un año te quedas sin soporte. Pero eso va a cambiar con One UI para electrodomésticos, ya que Samsung quiere implementar el mismo principio que con sus dispositivos móviles.

Los televisores Samsung perderán el soporte para Steam Link muy pronto | Samsung

One UI para estos dispositivos ofrecerá a los nuevos electrodomésticos de la marca que lleguen al mercado 7 años de actualizaciones, siempre y cuando cuenten con conectividad Wifi, por lo que durante todo ese tiempo irán recibiendo nuevas funcionalidades de forma periódica, y se mantendrán seguros gracias a los parches de seguridad. Los primeros en disfrutar de este soporte serán los electrodomésticos de la marca lanzados en 2024, que ahora en septiembre recibirán nuevas actualizaciones dentro de este programa.

Y no solo este aspecto tan importante, los usuarios de One UI van a disfrutar de un diseño similar al de sus dispositivos móviles cuando manipulen sus electrodomésticos Samsung, lo que facilitará el conocimiento de las diferentes características de estos dispositivos, y hará más cómoda y corta la curva de aprendizaje para sacarle todo el jugo a sus posibilidades. Llegarán a estos dispositivos funciones que ya son habituales en sus móviles y que usan lA, como Now Brief, algo ideal para la pantalla de un frigorífico, por ejemplo.

Las funciones que llegarán con el nuevo One UI

Tendremos una mayor seguridad, gracias a Knox Matrix, una solución que lleva el ecosistema de seguridad de Samsung, uno de los más extendidos del mundo, al entorno del electrodoméstico. Pero llegarán muchas funciones inteligentes, como por ejemplo la actualización de AI Vision en los frigoríficos Family Hub, y que cuentan con pantallas de 9 pulgadas.

Esto permitirá reconocer alimentos de uso frecuente, integrará Voice ID con Bixby, que reconoce la voz de cada usuario. También nos ofrecerán TV integrada, gracias al servicio Samsung TV Plus que se ha hecho tan popular en sus Smart TV. Aunque de momento esta función irá extendiéndose poco a poco a diferentes países en el caso de los frigoríficos. La nueva interfaz de este One UI comenzará a llegar pronto a los dispositivos de 2024, después de haberse estrenado en los nuevos electrodomésticos de este año.