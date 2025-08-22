El primer altavoz de Google con Gemini es real, y se ha dejado ver esta semana

El mercado de altavoces inteligentes se encuentra ahora mismo en pausa, y es que desde hace meses no conocemos nuevos dispositivos inteligentes por parte de los principales fabricantes del mercado, como son Amazon o Google. Y la IA generativa está detrás de este parón, ya que parece que ambos gigantes tecnológicos están preparando sus apuestas en este segmento con la nueva ola de IA generativa. Y en el caso de Google, parece que están a punto de dar a luz a su nueva generación de altavoces Nest. Y es que esta misma semana Google habría filtrado accidentalmente, o no, el aspecto de su primer altavoz con esta tecnología.

Este sería su aspecto

En el evento celebrado por Google, hemos visto muchas imágenes donde los de Mountain View nos contaban los pormenores y bondades de sus dispositivos, y en una de ellas precisamente se puede apreciar la presencia de un altavoz, aparentemente inteligente, que tiene un aspecto diferente a todos los que hemos conocido en los últimos años en la gama de Google. Este tiene el tradicional color gris de la marca, y lo podíamos ver en una mesilla junto al piloto de Fórmula 1 Lando Norris.

Obviamente, más allá de las especulaciones que levantan estas imágenes, hay que confirmar que esto puede ser real. Y eso es lo que está haciendo ahora, el medio Android Headlines, que ahora ha afirmado que este nuevo altavoz es algo real y tangible, y que su lanzamiento estaría muy cerca. Y no solo eso, sino que dejan un par de pinceladas de lo que será capaz de ofrecernos en el momento de su estreno.

La primera es que se podrá emparejar con el Google TV Streamer, de tal forma que podremos disfrutar de audio espacial con ambos combinados. Incluso es posible que quien cuenta con un televisor o Chromecast con Google TV, pueda conectar su dispositivo a este altavoz para mejorar el sonido. Además, Google se unirá a la tendencia de los HomePod Mini, y ofrecería este nuevo altavoz en varios colores, concretamente en cuatro, como son rojo, brillante, verde, claro, negro y blanco.

Un altavoz que vendría con nuevas funciones, similares a las que ofrecen actualmente algunos Amazon Echo, como el reconocimiento automático de sonidos inusuales, como pueden ser la rotura de cristales, de electrodomésticos, e incluso podría hacer las veces de detector de humo. Por último, llegaría con máxima compatibilidad y funciones con Matter, el estándar de conectividad en plena expansión.

Y por supuesto, la mayor novedad de todas, y que sería la verdadera razón para haber hecho este parón de nuevos lanzamientos. Llegaría con Gemini como asistente de voz, en lugar del asistente de Google, lo que multiplicará el poder e inteligencia de estos altavoces. Sobre todo, si como todo apunta, llega con el modo Live integrado, que nos permite mantener largas conversaciones con la IA, como lo hacemos actualmente con nuestros smartphones, algo que puede revolucionar sin duda el segmento y convencer a muchos consumidores para hacerse con este nuevo altavoz.