La esperada Samsung Galaxy Tab S11 Ultra se queda sin secretos

En apenas una o dos semanas podría presentarse la nueva Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, la nueva tableta de alta gama de los coreanos. Esta tableta representará el techo tecnológico de la marca en este segmento, y ahora sabemos todo de ella gracias al medio Winfuture, con una gran reputación y que suele desvelar todos estos detalles, normalmente cuando solo distan días del lanzamiento de un nuevo modelo. Ahora estos detalles incluyen no solo su diseño al completo, sino también todas sus características, que vamos a conocer a continuación.

Una tableta enorme

Las imágenes nos muestran una tableta con un aspecto similar al de su predecesora, pero con un cambio importante en su pantalla. Mientras que la parte trasera de la tableta es prácticamente la misma, delante tenemos un cambio relevante. Ya que el notch con el que contaba la anterior generación para rodear a la cámara de fotos, ahora se ha convertido en uno en forma de gota, pero también distinto a lo que estamos acostumbrados. Esta gota es bastante más redonda que las habituales, y parece invadir en menor medida a la pantalla, por lo que es algo que le sienta bastante bien y le da un aspecto moderno. Es quizás la mayor novedad a nivel de diseño de toda la tableta, ya que el resto parece bastante similar, incluso en los bordes, que parecen bastante similares, si no ligeramente más delgados.

Por lo demás, también podemos repasar las características técnicas de esta tableta. Como son una pantalla muy grande, de 14,6 pulgadas, con tecnología OLED, resolución de 2960 x 1848 píxeles, y que una vez convertirá a esta tableta en un potencial ordenador portátil si la colocamos con su accesorio en forma de teclado. Su rendimiento dependerá del potente procesador MediaTek Dimensity 9400, uno de los más potentes del mercado, y orientado a equipos de alta gama.

La tableta llegará con dos cámaras traseras, con sensores de 12 y 13 megapíxeles, que pueden hacer las veces de ultra gran angular. Una tableta que estrenaría memoria RAM digna de un smartphone de alta gama, gracias a sus 16 GB. La batería tendrá una capacidad de 11600 mAh, bastante grande respecto de otras tabletas, pero es que en este caso hablamos de una con pantalla realmente grande. Su perfil será de solo 5 mm, a pesar de tener una batería tan grande como esta.

A nivel de software, esta tableta contará con un extraordinario soporte. Será de siete años en actualizaciones tanto de sistema operativo Android como de seguridad, por lo que se extenderán hasta nada menos que 2032. En este caso se estrenará con Android 16 basado en One UI 8, la nueva capa de personalización de los coreanos.