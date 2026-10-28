Los Segway ZT3 MAX y MAX G3 Pro llegan a España

Segway ha lanzado en España sus nuevos patinetes de alta gama y con un claro enfoque todoterreno. Son unos patinetes diseñados para una movilidad urbana exigente y trayectos largos. Además, la marca estrena una nueva certificación que destaca por garantizar mediciones de autonomía más fiables y reales bajo las condiciones de uso más complejas. También mejoran aspectos esenciales, como la frenada, suspensión, potencia o resistencia. En definitiva, patines mejorados en todos los sentidos.

Nuevo estándar de autonomía más riguroso

Segway presume de que sus dos nuevos patinetes cumplen un importante estándar de pruebas Range at Max. Speed, o autonomía a velocidad máxima. Se trata de un estándar concebido para superar las mediciones tradicionales de laboratorio obtenidas a velocidades reducidas, este sistema mide la autonomía circulando a la velocidad máxima del modo seleccionado hasta que el patinete no puede mantener el 60 % de dicha velocidad. Ambos modelos han sido certificados de forma independiente por TÜV Rheinland, obteniendo los sellos de calidad Quality-mark y China-mark.

Nuevo Segway eKickScooter ZT3 MAX

Este modelo es el más todoterreno de ambos, ha sido diseñado para pavimentos complejos, como por ejemplo calles con adoquines, con muchas irregularidades, o pendientes pronunciadas. Este ZT3 MAX nos ofrece un motor de 2.200 W, un 38 % más potente que el ZT3 Pro y permite superar pendientes de hasta el 30 %. Presume de 60 km de autonomía circulando a velocidad máxima de 25 km/h.

Nuevo Segway ZT3 MAX | Segway

Integra un doble freno de disco de 140 mm con sistema inteligente de frenado combinado (ICBS), doble suspensión hidráulica de dos etapas y horquilla delantera de doble corona. Cuenta también con neumático delantero de 12 pulgadas y trasero de 11 pulgadas para sobrepasar obstáculos de manera fácil y sencilla.

Nuevo Segway eKickScooter Ninebot MAX G3 Pro

Este modelo ha sido diseñado para moverse de manera solvente en trayectos de larga distancia. Por eso cuenta con una batería de 899 Wh / 19,2 Ah que proporciona 80 km de autonomía a velocidad máxima de 25 km/h. Cuenta con carga rápida integrada mediante un único cable y compatibilidad con doble entrada de carga.

Nuevo Segway Max G3 Pro | Segway

En términos de interfaz, cuenta con una pantalla inteligente TFT a color de 2,4 pulgadas con navegación giro a giro integrada. Es un patinete muy seguro, también porque equipa neumáticos autosellantes, doble freno de disco de 140 mm y protección contra el agua IPX6 en el cuerpo e IPX7 en la batería.

Precio y disponibilidad

Segway no ha desvelado los precios de estos nuevos modelos, aunque sí ha avanzado que se van a comercializar durante el próximo mes de noviembre de 2026. Sin duda, estamos ante unos patinetes que destacan en algo a lo que normalmente no prestan atención los fabricantes, como es la fidelidad en un aspecto clave de la conducción, como es la información acerca de la autonomía.