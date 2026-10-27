El MacBook Pro de 14 pulgadas se estrena con todo el potencial de los chips M6 de Apple

Apple ha presentado hoy una nueva generación de su MacBook Pro de 14 pulgadas, uno de los portátiles más populares de la firma californiana, y que ahora se actualiza con un nuevo hardware que es capaz sin duda alguna de llevar a este portátil a nuevos límites en términos de rendimiento y productividad. Apple orienta este nuevo modelo a un público diverso, como estudiantes universitarios, profesionales empresariales, creadores de contenido y profesionales que necesitan funciones de IA y una gran autonomía en cualquier lugar.

Precio y disponibilidad

Este nuevo MacBook de 14 pulgadas se puede reservar a partir del 28 de octubre. Estará en las tiendas desde el próximo 6 de noviembre. El precio de partida es de 2.329 euros, aunque para los estudiantes será algo más económico, con un precio de 2.209 euros, con un descuento que Apple suele brindar a quienes están cursando estudios.

MacBook Pro de 14 pulgadas | Apple

Ficha técnica del MacBook Pro de 14 pulgadas

El nuevo chip M6 es la estrella de este nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, que está equipado con una CPU de 12 núcleos,dos núcleos adicionales respecto a la generación previa, que integra el núcleo de CPU más rápido del mundo. Esta arquitectura agiliza desde tareas de productividad cotidiana hasta procesos profesionales monohilo y multihilo exigentes, como la compilación de código o la gestión de proyectos creativos.

La GPU de 12 núcleos de este nuevo MacBook ofrece un rendimiento gráfico hasta un 30 % superior al del chip M5. Además, integra un motor de trazado de rayos de tercera generación y un sistema de almacenamiento dinámico en caché que optimiza el uso de la memoria unificada. Si vienes de un MacBook Pro con chip M1 notarás la diferencia, con unos gráficos que son hasta 11,7 veces más veloces.

MacBook Pro de 14 pulgadas | Apple

El nuevo chip M6 añade Neural Accelerators dedicados en cada núcleo de la GPU y un doble Neural Engine de 16 núcleos que casi duplica el rendimiento del M5. Esto acelera tareas como la superresolución, la generación y el escalado de imágenes, la ejecución local de modelos de lenguaje preservando la privacidad y las funciones de Apple Intelligence. Cuenta con 16 GB de memoria unificada de serie, ampliable hasta 32 GB, con un ancho de banda de hasta 170 GB/s.

En cuanto a la batería, esta nos ofrece hasta 24 horas de autonomía, la mayor cifra ofrecida por un MacBook hasta ahora, por ejemplo, según Apple, 14 horas más que los modelos basados en Intel y 4 horas más que los modelos M1. Y gracias a la carga rápida, puede alcanzar el 50 % de batería en aproximadamente 30 minutos utilizando un adaptador de corriente USB-C de 96 W. La pantalla es una de las estrellas de este portátil.

Y es que es una Liquid Retina XDR de 14 pulgadas, que alcanza hasta 1.600 nits de pico de brillo en contenido HDR y una relación de contraste de 1.000.000:1. Una de las opciones ofrece un acabado nanotexturizado diseñado para reducir al mínimo los reflejos y brillos en entornos con iluminación un tanto difícil.

En términos de conectividad, nos ofrece la última tecnología, como es Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Incluye tres conectores Thunderbolt 4, HDMI, puerto MagSafe 3, ranura para tarjetas SDXC y toma para auriculares. En lo que a multimedia se refiere, cuenta con una cámara de 12 megapíxeles Center Stage con vista cenital, un sistema de tres micrófonos con calidad de estudio y un conjunto de seis altavoces compatibles con audio espacial.

En términos de software, el MacBook Pro con M6 funciona con macOS 27 Golden Gate, la última versión del sistema operativo de Apple. Esto incluye la integración de Siri AI, que ofrece un asistente mejorado e integrado en Spotlight, menús contextuales e inteligencia visual. Además, gracias a Apple Intelligence, podemos añadir en Safari herramientas de organización automática de pestañas por temas y avisos de cambios de disponibilidad de productos o descuentos. Y podemos personalizar por fin la apariencia del polémico Liquid Glass, que permite regular la apariencia desde un acabado cristalino hasta uno completamente tintado.