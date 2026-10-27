Apple presenta el nuevo iMac con chip M6 y una Siri AI más inteligente

Los de Cupertino siguen con su semana de lanzamientos previa a Halloween, y aunque este año no tendremos un evento terrorífico como el de hace un par de años, sí que estamos conociendo a lo largo de toda la semana nuevos lanzamientos. Ahora le ha tocado el turno a los nuevos iMac, que estrenan los potentes procesadores M6, que brindan un espectacular rendimiento y, como no, el suficiente para también ejecutar las tareas de Ia más complejas, de la mano de Siri AI.

Precio y disponibilidad

El nuevo iMac ha llegado en dos variantes, una es la M6 con CPU de 10 núcleos / GPU de 10 núcleos desde 1.819 euros, y desde 1.759 euros, con descuento para educación. El iMac con M6 de CPU de 12 núcleos / GPU de 12 núcleos está disponible desde 2.019 € y desde 1.899 € para el sector educativo.

Nuevo iMac con chip M6 | Apple

Ficha técnica del nuevo iMac M6

Sin duda, la mayor novedad que representa este nuevo modelo es que supone un auténtico salto generacional en rendimiento y en la ejecución de IA. Y es que el chip M6 ofrece un poder de procesamiento de IA hasta 5 veces superior respecto al modelo con M4 y hasta 12 veces más rápido que en el iMac con M1. Para quienes vienen de un iMac con procesador Intel, el incremento alcanza un rendimiento hasta 18 veces más rápido que el modelo Intel más popular.

El chip M6 viene con 12 núcleos, que son dos adicionales respecto del modelo anterior, que nos brinda un rendimiento monohilo más rápido del mundo. Ejecuta aplicaciones de productividad como Microsoft Excel hasta 2,5 veces más rápido que el M1 y 1,5 veces más rápido que el M4. La GPU consta de hasta 12 núcleos, e incorpora por primera vez Neural Accelerators en cada núcleo, duplicando la velocidad gráfica en edición fotográfica en Affinity y ofreciendo hasta el doble de rendimiento en juegos con trazado de rayos frente al M4.

Nuevo iMac con chip M6 | Apple

Presume de Doble Neural Engine de 16 núcleos que duplica la velocidad de procesamiento de IA anterior, complementado con un ancho de banda de memoria unificada de hasta 170 GB/s. Una vez más, el iMac presume de un diseño todo en uno, y toda esta tecnología se encuentra dentro de un monitor que integra una pantalla Retina de 4,5K con una diagonal de 24 pulgadas.

Este tiene 500 nits de brillo, gama cromática amplia P3 de más de 1.000 millones de colores y una resolución 5 veces mayor con un 70 % más de brillo que el PC todo en uno de 24 pulgadas más vendido, siempre según Apple, a la que le gusta mucho hacer este tipo de comparaciones para explicarnos hasta qué punto son potentes sus dispositivos. Un iMac que cuenta con un sensor de 12 megapíxeles Center Stage con encuadre centrado, que mantiene al usuario enfocado y permite usar la vista cenital para mostrar el escritorio durante las presentaciones.

Cuenta con un sistema de seis altavoces, con dos pares de woofers con cancelación de fuerza y dos altavoces de agudos, siendo compatible con Audio Espacial y Dolby Atmos. También integra un conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio. A nivel de conectividad cuenta con la última tecnología disponible, como es Wifi 7 y Bluetooth 6. Así como conexión mediante cable Gigabit Ethernet de 2,5 Gb, que es hasta 2,5 veces más rápida, algo que no es tan habitual en ordenadores de sobremesa. Por último, es compatible con el Magic Keyboard con Touch ID y los Magic Mouse o Magic Trackpad.

Por último, presume de Siri AI, la versión vitaminada de Siri basada en inteligencia artificial generativa. Permite localizar información precisa en emails, mensajes o fotos, ejecutar acciones entre apps y responder consultas desde Spotlight. Todo a través de la inteligencia visual, que es un atajo de teclado que permite consultar a Siri sobre cualquier contenido desplegado en la pantalla Retina 4,5K.