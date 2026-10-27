Descubren por qué la próstata de los hombres se agranda con la edad

Un equipo de la Universidad Johns Hopkins ha identificado un subtipo de células que podría ayudar a entender por qué se desarrolla la hiperplasia benigna de próstata, un problema frecuente en hombres a medida que envejecen. El hallazgo, publicado en The Journal of Pathology, apunta a unas células llamadas WIF1+, especialmente abundantes en la zona de la próstata que rodea la uretra.

Los científicos analizaron cerca de 130.000 células de tejido prostático de 10 hombres y encontraron que las células WIF1+ aparecían con mayor frecuencia en la llamada zona de transición, donde suele desarrollarse el agrandamiento benigno de la próstata.

Estas células presentan características genéticas relacionadas con el crecimiento y la remodelación de los tejidos. Los investigadores creen que podrían contribuir a que aumente el número de células y, con ello, el tamaño de la glándula. Sin embargo, el estudio no demuestra que sean la causa directa de este proceso.

La hiperplasia benigna de próstata (HBP) consiste en un aumento del número de células que hace que la glándula crezca sin que se trate de un cáncer. Al aumentar de tamaño, puede comprimir la uretra y dificultar la salida de la orina.

Entre los síntomas más habituales están la necesidad de orinar con frecuencia, levantarse varias veces por la noche y tener un chorro de orina débil o intermitente.

El descubrimiento abre una posible vía de investigación para comprender mejor por qué el crecimiento se concentra en una zona concreta de la próstata. Si futuros estudios confirman que estas células desempeñan un papel directo en la enfermedad, podrían convertirse en una nueva diana terapéutica.

Por ahora, los resultados son preliminares y hacen falta más investigaciones para determinar su función exacta y saber si permitirán desarrollar tratamientos más específicos.