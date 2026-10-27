Las cámaras del Oppo Find X10 Ultra anticipan selfies de alta resolución

Hace unos días Oppo lanzaba en España sus nuevos Oppo Find X10 y X10 Pro Max, sus nuevos móviles topes de gama. Pero, como es cada vez más habitual entre los fabricantes, no serán el techo tecnológico de la marca. Y es que habrá un nuevo modelo aún más avanzado, como el Oppo Find X10 Ultra, que destacará sobre todo por un aspecto fotográfico sobresaliente, y eso que ya el Pro Max ha sorprendido al mundo con sus tres sensores de 200 megapíxeles.

Lo que se ha filtrado ahora del Oppo Find X10 Ultra

Las informaciones vienen del filtrador más activo y con más prestigio del mercado chino, Digital Chat Station, y es una información que podemos dar prácticamente por oficial, porque rara vez sus predicciones son erróneas. En este caso, lo que ha desvelado es que la cámara de fotos del Oppo Find X10 Ultra tiene un sensor principal de 200 megapíxeles, con un tamaño de 1/1.12 pulgadas, y tecnología LOFIC.

El sensor de periscopio telefoto tiene un sensor de 200 megapíxeles, con un tamaño de 1/1.3 pulgadas, así como un sensor de 50 megapíxeles de periscopio telefoto con un zoom de 10x. También es posible que tengamos un sensor ultra gran angular, también de 200 megapíxeles. Una de las grandes novedades es la cámara selfie, que tiene una resolución muy por encima de la media. Ya que tendría una resolución de nada menos que 100 megapíxeles, cuando como mucho los hemos visto de 32 o 50 megapíxeles, y muy interesante, un sensor cuadrado, al estilo Center Stage de los iPhone 18.

Respecto de la actual generación, el Find X9 Ultra, la gran mejora estará en la tecnología LOFIC del sensor principal, así como el sensor telefoto con zoom 10x, que en este caso tendría un tamaño más grande. Aunque muy por detrás de la novedad que va a suponer una cámara selfie de 100 megapíxeles, seguramente la más grande que hayamos visto nunca en un smartphone en su parte delantera con esos 100 megapíxeles.

Por tanto, al igiual que el Oppo Find X10 Pro Max, nos encontraremos tres sensores de 200 megapíxeles. Pero que esto no nos confunda, aunque acumule esos 600 megapíxeles en sensores, lo importante está en sus características, como el tamaño del propio sensor, no quiere decir que sean peores ni mucho menos. Aquí en el modelo Ultra tendremos sensores más grandes y de más calidad, que probablemente brinden imágenes de más calidad, con mayor detalle y sobre todo con la capacidad de hacerlo en entornos con poca luz, que son siempre los más complejos y donde los sensores de más tamaño se sienten más cómodos.

De todas maneras, todavía falta mucho tiempo para que este nuevo teléfono de Oppo sea una realidad, de hecho, se espera que llegue durante la primera mitad del año que viene, por lo que hay muchos meses por delante para que Oppo afine estos sensores. De hecho, Digital Chat Station aclara que algunos de estos sensores, como el teleobjetivo de 10x, todavía no han sido finalizados y siguen trabajando en él.