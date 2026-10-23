El Oppo Pad Mini es oficial con pantalla OLED de 144 Hz

La firma china ha lanzado una generación de su tableta más pequeña, que rivaliza directamente con el iPad Mini, en una gama donde el tamaño compacto de la pantalla es el mayor atractivo para los consumidores. En esta ocasión, tras haber lanzado en Europa los Oppo Find X10, está también presentando a nivel global esta tableta, que sin duda presume de un gran potencial gracias a unas características de primer nivel en un cuerpo muy compacto.

Ficha técnica de la nueva Oppo Pad Mini

La nueva tableta se ha lanzado de momento en India, pero no nos extrañaría nada que pueda ponerse a la venta en España en cuestión de semanas o meses. La tableta se estrena con una pantalla muy compacta, de solo 8,8 pulgadas, pero con una calidad más que solvente. Y es que esta tiene tecnología OLED, con resolución de 2.5 K, bastante elevada, y una tasa de refresco de 144 Hz que está por encima de la media.

Oppo Pad Mini | Oppo

El panel tiene un acabado mate que evita los reflejos y simula el tacto del papel cuando la utilizamos con el lápiz inteligente. Su brillo pico alcanza los 1.600 nits, por lo que se puede ver a plena luz del sol con ciertas garantías. Es una tableta muy potente, de hecho, cuenta con uno de los procesadores más rápidos de 2026, como es el Snapdragon 8 Gen 5, que sin duda alguna es un chip de muchas garantías en todos los sentidos.

Un aspecto muy a su favor es la batería, que nos ofrece una capacidad de 8.000 mAh, hablamos de más de 1.000 mAh por pulgada. Esto nos da una idea de hasta qué punto va sobrado en este sentido, algo que nos da la idea de que podrían estar utilizando la tecnología de silicio para contar con mucha más capacidad en el mismo espacio físico. Esta batería se carga con una buena potencia de 67 W, lo que reducirá los tiempos de carga de esta gran batería a algo más de una hora.

Y hablamos de una batería de esta capacidad a pesar de que su grosor es de tan solo 5,46 mm, que es verdaderamente delgado, al nivel de un iPhone Air, eso dice mucho del perfil premium de esta tableta. En términos de cámara de fotos, cuenta con un sensor trasero de 13 megapíxeles, mientras que delante la cámara nos ofrece un sensor de 8 megapíxeles, lo más básico para hacer videollamadas o fotos.

En términos de conectividad, esta tableta también está equipada con lo que esperamos de un modelo de la gama alta, con Wifi 7 de alta velocidad. Mientras que en términos de software se estrena con Color OS 16, basado en Android 16, lo que es destacable, ya que las tabletas muchas veces suelen funcionar en un plano más pausado en lo que a actualizaciones se refiere. Y como buena tableta de alta gama su precio es elevado, en este caso, de unos 895 euros al cambio para la única versión disponible de 8GB+256GB.