El Motorola Edge 70 Neo desvela sus principales características

Motorola sigue trabajando en su gama media más avanzada, la popular gama Edge. Sinceramente, ya he perdido la cuenta de todos los modelos Edge que ha lanzado Motorola a lo largo de 2026, creo que ya van por unos 8 modelos si este Neo se lanza antes de acabar el año. El caso es que ahora se han filtrado sus principales características, y nos podemos hacer una idea de dónde va a ubicarse cuando sea una realidad, y la verdad es que no va a decepcionar. Vamos, prácticamente se ha filtrado su ficha técnica al completo.

Un perfecto gama media

Este futuro teléfono de Motorola va a contar con una ficha técnica muy equilibrada y versátil, que se ha filtrado casi al completo en 91 Mobiles. Empezando por una pantalla de tecnología AMOLED con una diagonal de 6,78 pulgadas, con una tasa de refresco de 144 Hz, muy por encima de la media. Sin duda alguna es una pantalla con calidad, y que, aunque no se detalla, lo más lógico es que cuente con una resolución Full HD+ o 1.5K.

En términos de rendimiento, presumirá del procesador más solvente de Qualcomm cuando hablamos de móviles de gama media tirando a premium. Y es que se trataría del Snapdragon 7s Gen 3, que garantiza conectividad 5G y un rendimiento muy potente solo por debajo de la Serie 8, y por tanto orientado a la gama media más premium. En el plano fotográfico también hay muy buenos componentes. A este le acompañarían 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 256 GB.

El sensor principal sería un Sony LYTIA 710 con una resolución de 50 megapíxeles, que vendría acompañado de un sensor auxiliar macro de 2 megapíxeles. Delante, la cámara para hacer selfies o videollamadas nos ofrece un sensor de 32 megapíxeles, por lo que es un sensor grande para estos menesteres. Otro aspecto destacado es la batería, ya que su capacidad estará por encima de la media.

Porque tendría una capacidad de 7.000 mAh, y esta se podría cargar con una potencia de 45 W, que, si bien es rápida, quizás para una capacidad tan alta se quede algo corta. Otras características que se han filtrado son una certificación IP64 frente al agua y al polvo, o Android 16 como sistema operativo. Junto con estas características, también se ha filtrado su posible gama de colores. Como los Gray Lila, Mountain View, Milky Blue y Sage. Sobre la fecha de lanzamiento no hay detalles concretos, pero al ritmo que van sucediendo las filtraciones, parece que su lanzamiento podría estar bastante cerca.