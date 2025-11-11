Los Samsung Galaxy S26 por fin mejorarán esta característica clave

Esta misma semana os hemos contado algunos detalles sobre el lanzamiento de los Samsung Galaxy S26, y de sus novedades. Se ha especulado mucho sobre el momento en el que llegarán al mercado, se rumorea un retraso, a la vez que otras informaciones contradictorias dicen que este será mucho menor de lo esperado. Pero ahora lo que conocimos es que los próximos topes de gama mejorarán en algo que llevan esperando los usuarios durante muchos años, y en lo que Samsung siempre ha ido despacio dede el desastre de los Note con problemas de batería. Hablamos de la potencia de carga inalámbrica, que por fin parece que va a crecer.

Una carga sin cables más rápida

Ese es el resumen de la última novedad que uno de los filtradores más populares alrededor de Samsung ha desvelado hace unas horas. Ice Universe, en su cuenta de X, ha asegurado que la carga inalámbrica del Samsung Galaxy S26 Ultra por fin tendrá una velocidad decente, al menos en comparación con anteriores generaciones, no vamos a compararlo directamente con otros competidores del mercado, porque palidecería.

Pero algo es algo, ya que el filtrador asegura que mientras su carga con cables será de 60W, la más potente en un smartphone Samsung, en el caso de hacerlo sin cables disfrutaremos de una carga de 25W, que es bastante más potente que la que ofrecía el Galaxy S25 Ultra, que era de 15W, mientras que la inversa, podría crecer también, y ser superior a los 4,5W actuales.

Desveladas sus dimensiones

El mismo filtrador ha desvelado también cuáles serán las dimensiones de los futuros topes de gama de Samsung, concretamente de los tres modelos. Según su mensaje en X, estas serán en el Samsung Galaxy S26 para su pantalla de 6.3" de 149.4mm x 71.5mm x 6.9mm. En el caso del Samsung Galaxy S26+, con pantalla de 6,7 pulgadas, serán de 158.4mm x 75.8mm x 7.3mm Y en el caso del Samsung Galaxy S26 Ultra con pantalla de 6.9" serían de 163.6mm x 78.1mm x 7.9mm.

Como os contábamos hace unas horas, sobre la fecha de presentación y lanzamiento de estos nuevos teléfonos, no hay nada concreto, y por supuesto nada oficial. Inicialmente se esperaba para el próximo mes de enero, mediados más o menos. Pero informes provenientes de Corea del Sur y China apostaban por un retraso del evento hasta finales del mes de febrero, o comienzos de marzo.

Ahora, nuevas informaciones que llegan desde Corea, apuntan a que este retraso seguirá existiendo, pero que sería mucho menos pronunciado. Ya que estos nuevos Samsung Galaxy S26 se presentarían a finales de enero, mientras que las ventas comenzarán en la primera semana de febrero. Algo que tendría bastante sentido, y que no tendría por qué alterar la estrategia de Samsung por retrasar sus buques insignia apenas una o dos semanas.