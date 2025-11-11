Más y mejores AirPods Pro en camino, ¿cuándo se presentarán?

Aunque Apple presentó hace un par de meses una nueva generación de los AirPods Pro, parece que el desarrollo de su siguiente generación parece en su momento más álgido. Y es que se están filtrando más detalles que nunca de lo que podremos esperar de la siguiente generación, en tres aspectos esenciales, como son el momento en que se van a lanzar, cómo va a ser esta nueva gama, y el precio con el que se van a posicionar en el mercado.

Una nueva estrategia de Apple con sus auriculares más avanzados

Los rumores se centran en un modelo de AirPods Pro que se espera para 2026. Una de las principales novedades llegará con su lanzamiento, que no atenderá al calendario habitual de estos auriculares. Ya que no van a esperar tres años en Cupertino para lanzar nuevos modelos, sino que van a adelantar el lanzamiento de la nueva generación al próximo año, concretamente a otoño de 2026, por lo que habrá pasado solo un año desde el último lanzamiento.

Y esto sería un indicador de que Apple estaría preparando más novedades en la gama, que llevarían a esa aceleración de lanzamientos que de otra manera nos habrían llevado hasta el año 2028 para conocer nuevos modelos. Desde 9to5Mac, creen que esto es un cambio de estrategia de Apple, que necesita responder de manera más inmediata a la competencia con novedades de calado en años consecutivos y en espacios de tiempo más cortos.

El segundo cambio fundamental tiene que ver con la estructura interna de la familia de los AirPods Pro. Este nuevo modelo de 2026 no se comercializará como los AirPods Pro 4, sino como una versión premium o de gama alta de los actuales AirPods Pro 3. Esto cambia por completo la estrategia de Apple respecto de la segmentación de esta gama de auriculares Pro. De manera similar a como los AirPods 4 se diferencian en sus dos variantes por contar con cancelación activa de ruido y sin ella. De esta misma manera, la versión Pro se dividirá también en dos variantes diferentes.

Y aquí viene el factor diferencial, y es que en la versión más avanzada de los AirPods Pro 4 sería la introducción de cámaras. De estas ya hemos hablado antes, y estarían destinadas a complementar las funciones de IA de Apple Intelligence. También mejorará la detección de datos de salud biométricos. Unos AirPods que serán capaces de detectar nuestra postura, o tener conciencia del entorno de cara a la interacción con la IA. De esta manera existirá un modelo más avanzado con estas prestaciones, y por supuesto, un precio más elevado.

Y es que este nuevo modelo llevaría el precio de los AirPods a un nuevo techo. Concretamente, se espera que pueda llegar hasta los 299 dólares, por lo que la gama se alargará en precio, y nos ofrecerá un modelo más premium, a un precio más elevado, quedando la gama de AirPods en cuatro modelos, dos estándar y dos Pro, con este añadido que contará con cámaras. Así que podemos esperar el próximo año más y mejores AirPods, y en algunos casos a precios más elevados.