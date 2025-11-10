PARA INICIARSE
Este nuevo tocadiscos es perfecto para iniciarte en el vinilo: diseño impecable y precio asequible
Un tocadiscos de iniciación con un diseño muy elegante y componentes de calidad a precio ajustado.
Quién diría que un tocadiscos podría seguir siendo noticia a estas alturas, en pleno 2025, cuando su espacio predominante en el mercado empezó a desaparecer en los años 90 con la llegada los CDs. Pero no cabe duda de que de todos los formatos de audio analógico, el vinilo sigue siendo el preferido por usuarios de todo tipo.
Desde los que nunca dejaron de lado esta forma de escuchar música, a los jóvenes que se sienten tentados por un formato físico que les permite disfruta pausadamente de cada LP, de su arte, sus letras y en definitiva, de lo tangible que nos ha arrebatado el sonido en las plataformas de streaming. Hoy nos fijamos en un nuevo tocadiscos perfecto para quienes quieren iniciarse en este apasionante mundo, además con un diseño exquisito.
Ficha técnica del Vulkkano TD10
Este tocadiscos llega con un diseño como decimos exquisito, sobre todo en ese acabado de madera que le va a dar un toque elegante a cualquier rincón de la casa donde lo coloquemos. También tenemos un acabado negro más discreto, y desde luego con perfecto también para combinar con otros dispositivos Hi-Fi con un acabado más tradicional. Este nuevo TD10 es un tocadiscos podríamos decir que de iniciación.
Este tiene un mecanismo de tracción por correa, con previo de phono integrado y una cápsula de mucha calidad. Se trata de la Audio Technica ATL 3600, que nos ofrece una reproducción bastante equilibrada, ideal para quienes comienzan a escuchar vinilos, y poco a poco van a ir afinando su oído con el peculiar sonido de uno de estos discos. El brazo cuenta con contrapeso ajustable, por lo que nos permite darle el toque preciso para un sonido perfecto.
El plato de este tocadiscos ha sido fabricado en aluminio, lo que aporta durabilidad y resistencia. Un tocadiscos que integra alfombrilla y una cubierta antipolvo, imprescindible si no queremos que nuestros vinilos arrastren todo ese polvo que termina por saltar la reproducción en los casos más extremos.
Uno de los aspectos más interesantes de este tocadiscos es que podemos conectarlo directamente a un par de altavoces activos, sin necesidad de dispositivos adicionales, lo que le hace especialmente idóneo para quienes se inician y no cuentan con un gran presupuesto para crear un sistema modular. Puede reproducir discos tanto a velocidad de 33 como de 45 rpm, no esperábamos menos.
Como se suele decir, este tocadiscos se puede describir como bueno, bonito y barato. Porque además de su diseño elegante nos ofrece un precio realmente ajustado. Ya que podemos comprarlo por 159,99 euros, un precio bastante accesible para el gran público. Sobre todo para aquel que busca un tocadiscos de calidad, con un acabado y diseño superior y sobre todo un sonido más pulido, sin tener que hacer un gran desembolso.
