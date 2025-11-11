Cómo escuchar LUX de Rosalía con sonido de alta resolución: no te perderás ningún detalle

A nadie ha sorprendido el lanzamiento del nuevo trabajo de Rosalía, lo que sí lo ha hecho ha sido la mezcla de estilos, un sonido al que no nos tiene acostumbrados la artista catalana. Escuchar su disco en todo su esplendor dependerá de la calidad de sonido de nuestros dispositivos. A continuación, te contamos cómo escuchar LUX, su nuevo disco, sin perderte ni un solo detalle.

Escucha el disco de Rosalía con todos sus matices

La producción de las canciones de este nuevo disco ha sido muy cuidada, contando con un gran presupuesto, que incluye entre otros, a la Orquesta Filarmónica de Londres. Por eso escucharlo a través de streaming tradicional, lo desmerece. Un disco creado para escucharlo en alta resolución, y para ello cada uno de los dispositivos de la cadena de audio deben estar certificados. Si quieres escuchar la profundidad de los sintetizadores, cuerdas, la textura de su voz y la separación de los coros, tendrás que optar por reproducirlo a través de una serie de dispositivos, como los que te contamos a continuación.

El sonido sin pérdida de Apple Music | Apple

Lo primero es usar una fuente de streaming compatible, donde esté disponible en formato de alta resolución (hi-res) o sin pérdida (Lossless) algo que podemos encontrar en plataformas como Amazon Music HD,Tidal, Apple Music o Qobuz.

Fiio KA15 | Fiio

Para que el sonido se reproduzca correctamente, además del servicio de streaming debemos optar por dispositivos que conserven la calidad de sonido. Un error comúnmente cometido es el de usar el teléfono móvil como reproductor. Lo que hace que perdamos calidad por el DAC interno de este, diseñado para ahorrar batería. Para evitar esto, podemos hacer uso de un DAC externo Portátil, este se conecta al USB-C y sustituye al interno, esto le permite procesar el audio Hi-Res de 24 bits.

Hiby R3 Pro II | Hiby

Otra opción, si quieres disfrutar de tu música en cualquier parte, es optar por hacerlo con la ayuda de un dispositivo DAP (Digital Audio Player) un dispositivo similar a un iPod de alta gama que incluye DAC y amplificador de alta gama.

Huawei Freebuds 6 | Huawei

Unos dispositivos que debemos combinar convenientemente con unos auriculares con o sin cable con certificación Hi-Res. Para aquellos que les gusta llevar los cascos de forma discreta a todas partes, al mismo tiempo que disfrutan del mejor sonido, la menor opción son unos auriculares intraurales ligeros y cómodos. O unos auriculares con sonido envolvente de diadema, ambos con códecs Bluetooth avanzados o incluso LDAC.

Para los más puristas, que quieren disfrutar de LUX a todo volumen sin perderse ni un ápice de calidad en sus hogares, la mejor opción es un receptor estéreo Hi-Res, el cual nos ofrece la máxima calidad de sonido. Y más si lo hacemos en compañía de unos monitores de estudio, con dos vías, con sonido semi profesional, destinados a artistas, productores e ingenieros de sonido. Los cuales ajustan el sonido al entorno, reduciendo los graves y amplificando el audio. Cualquiera de estas opciones, te permitirá escuchar LUX tal y como la propia Rosalía lo concibió en el estudio, a lo largo de los últimos meses.