AOC lanza nuevos monitores gaming que presumen de paneles QD-OLED

En los últimos años los monitores gaming han ganado una gran popularidad en el mercado. Y es que no son pocos los usuarios que optan por uno de ellos, ya que pueden tener los mismos propósitos que cualquier otro monitor, pero con el añadido de que cuando quieren jugar a sus títulos favoritos pueden hacerlo con la mejor calidad posible. Y precisamente AOC ahora ha lanzado dos nuevos modelos que nos ofrecen el mejor rendimiento y calidad de imagen en todos los entornos, por supuesto también si somos gamers.

Ficha técnica de los nuevos AOC Gaming Q27G4ZDR y el Q27G4SDR

Estos dos monitores llegan con el mismo tamaño, una diagonal de 27 pulgadas, que destacan sobre todo por la tecnología de su panel, muy avanzada y que sobre todo ofrece una calidad de imagen muy superior a lo habitual. Y es que los dos nos ofrecen resolución QHD, o lo que es lo mismo, 2560x1440 píxeles. Su tiempo de respuesta es de tan solo 0,03 ms, lo que es el mejor antídoto para el ghosting mientras jugamos, que no es otra cosa que ese molesto desenfoque de movimiento.

AOC Gaming Q27G4ZDR y el Q27G4SDR | AOC

Tiene una profundidad de color de 10 bits, que supera los mil millones de colores, así como una gama de colores que cubre el 99,1% de DCI-P3. Dos monitores que son casi como una gota de agua pero que se diferencian en algo fundamental a la hora de jugar, y es su frecuencia de actualización, que como sabéis, es mejor cuanto mayor sea.

Y en este caso el modelo Q27G4SDR nos ofrece una más elevada de 360 Hz, mientras que el modelo Q27G4ZDR la ofrece de 240Hz. Por tanto, es evidente que el modelo mejor dotado de esta característica es el idóneo para los jugadores más exigentes y que sobre todo juegan a títulos donde hay un movimiento más rápido, que pueda generar esas imágenes que se estiran en fotogramas y terminan generando cierto lag mientras jugamos.

Esta es la principal diferencia entre ambos modelos, aunque destacan por más funcionalidades interesantes y perfectas para gamers. Y es que en cuanto al HDR, el Q27G4ZDR es compatible con HDR10, mientras que el Q27G4SDR posee la certificación VESA DisplayHDR True Black 400 , con picos de brillo de hasta 1000 cd/m².

Ambos modelos incluyen compatibilidad con Adaptive-Sync y certificación NVIDIA G-SYNC Compatible. Además, AGON by AOC ofrece una garantía de 3 años que cubre el burn-in (quemado) que es uno de los grandes peros que tiene la tecnología OLED, que mostrando gráficos fijos durante varias horas en la pantalla esta puede llegar a quemar los píxeles. Su conectividad nos ofrece dos puertos HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y un concentrador USB 3.2. Además, son compatibles con consolas de última generación, soportando QHD a 120 Hz en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Estos modelos se podrán comprar en España desde mediados de este mes de noviembre de 2025. El modelo básico de 240 Hz, el Q27G4ZDR, costará 399 euros. Mientras que el Q27G4SDR de 360 Hz tendrá un precio de 549 euros.