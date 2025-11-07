Cómo activar el sonido espacial del nuevo Amazon echo studio

Una de las últimas incorporaciones a la familia de altavoces inteligentes de Amazon es el nuevo Echo Studio. El más potente de su gama, nos ofrece una nueva funcionalidad, la cual proporciona una mejora en el sonido, añadiendo amplitud, nitidez y profundidad. A continuación, te contamos cómo activar el sonido envolvente.

Mejora la calidad del sonido con este ajuste

Una de las principales características de este nuevo altavoz de Amazon es la calidad de su sonido y su capacidad para adaptarse a los espacios. Gracias a su rediseño y tecnología es capaz de analizar la acústica del espacio y ajustar la reproducción para proporcionarnos el sonido óptimo en cada momento.

La tecnología omnisciente, la cual es la responsable de esta adaptación y su chip Az3 Pro, además de mejorar el rendimiento, nos ofrece voces claras y graves, potentes. Lo que les permite percibir el entorno de una forma mucho más completa, para lo que usan un radar de corto alcance, que ha sido una de las grandes novedades. Algo que conseguimos activando un sencillo ajuste en la configuración. Así puedes disfrutar del sonido espacial y del Dolby Atmos. Con lo que transforma una pista normal de audio virtualizando para crear un espacio sonoro más inmersivo y amplio.

Activando el sonido envolvente en Echo Studio | TecnoXplora

La tecnología de adaptación automática, hace uso del propio micrófono incorporado para registrar y escuchar el espacio y ajusta la reproducción para mejorar la acústica, independientemente de dónde lo situemos.

Desde la app de Alexa , selecciona el Echo Studio.

, selecciona el Al pulsar sobre este se despliega una ventana en la cual debemos seleccionar el icono de la rueda dentada, en la esquina superior derecha de la pantalla.

Desliza el menú hacia abajo hasta encontrar “sonido”

Donde nos encontramos con varios de los ajustes que podemos realizar.

La primera de las opciones que encontramos es la de “ecualizador” Seleccione está para continuar.

Seleccione está para continuar. Desde aquí, además de un ajuste manual de los parámetros, tenemos la opción de activar “virtualizador Dolby”

Pulsa sobre el botón junto a esta opción para activarlo.

Una vez activo siempre que reproduzcamos contenidos multimedia que usen esta tecnología. Cuando este permanece desactivado, de forma automática se activa el audio espacial de Amazon. El cual nos ofrece un sonido envolvente, esto se aplica a todo el sonido, el formato multicanal, entre los que se incluyen otros sistemas de sonido como Sony 360 o Atmos.

Todo esto es posible gracias a los 5 altavoces direccionales integrados en el Echo Studio, de los cuales tres son de alto rango dirigido hacia arriba, un tweeter para los agudos claros y un woofer de 5.25 pulgadas para los graves profundos. Esta no es la única novedad que presenta, ya que se trata de un dispositivo mucho más inteligente y potente, porque está diseñado para la nueva Alexa+, lo que proporcionará conversaciones más naturales, siendo mucho más proactiva. A pesar de que Amazon ha reducido el tamaño de los altavoces, estos son más potentes que sus predecesores.