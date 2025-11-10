Los iPhone 18 Pro se filtran al completo: cámaras selfie, pantalla, Face ID o diseño renovado

Desde el mismo día que se presentaron los iPhone 17, ya conocimos los primeros detalles de sus sucesores, que todavía tienen casi un año por delante para ser una realidad. En esta ocasión hemos vuelto a conocer muchos datos interesantes de estos teléfonos, que nos desvelan que Apple estaría trabajando en hacerlos más atractivos a muchos niveles. También en el exterior, vamos a conocer todos estos rumores, que llegan desde una fuente bastante fiable, y desde luego nos dan la idea de que Apple está trabajando duro en crear los mejores iPhone posibles.

Novedades en muchas vertientes

Ha sido el popular filtrador chino Digital Chat Station el que ha desvelado estos detalles del futuro iPhone 18 Pro, la versión más avanzada de estos teléfonos. Por lo que hemos conocido, una de las primeras novedades la encontraríamos en la pantalla. Una vez más salen a flote informaciones que apuntan a que por fin este teléfono contará con los sensores del Face ID bajo la pantalla, al menos una parte de sus sensores estarían ocultos.

iPhone 17 Pro Max | Apple

Lo que quiere decir que contaría con un agujero para la cámara mucho más pequeño, no sabemos si como el de los habituales móviles Android, que tienen un solo orificio, o bien que la isla dinámica será mucho más pequeña. Sea como fuere, estos cambios vendrán dados por la ocultación de parte del Face ID. Siguiendo con el frontal del teléfono, otra filtración, en este caso de los analistas de JP Morgan, apunta a que la cámara selfie de todos los iPhone 18 contará con un sensor renovado.

Este pasará a contar con 24 megapíxeles de resolución, frente a los 18 megapíxeles actuales. Volviendo a la filtración de Digital Chat Station, la pantalla incorporará otras novedades, como por ejemplo su forma, eso es de lo que habla el filtrador. Esto quiere decir que la pantalla de este iPhone podría tener unas esquinas más redondeadas, y, por tanto, ser menos cuadrada en este sentido.

También ha destacado que Apple estaría probando cambios en el diseño de la parte trasera de estos iPhone 18. Esta es una información que ya habíamos escuchado anteriormente, y que ratifica este filtrador, y es un diseño transparente para la parte inferior trasera del teléfono. No sabemos si será algo generalizado en todos los modelos, o bien en alguna edición o color especial de estos teléfonos.

También apunta a que en el caso del iPhone 18 Pro Max, habrá un chasis de acero que envolverá a la batería, entendemos que para mejorar la seguridad y resistencia física de esta ante cualquier eventualidad. Desde luego parece que Apple está preparando muchas novedades de cara a los iPhone 18, que a priori deberían palidecer frente a lo que nos ofrecerán los iPhone del 20 aniversario, que se saltarán un número, y pasarán a denominarse iPhone 20.