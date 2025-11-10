Los tres Samsung Galaxy S26 compartirán este sensor de cámara

Se está hablando mucho en los últimos días acerca de cuándo se van a presentar finalmente los Samsung Galaxy S26, la nueva gama alta de Samsung. Se ha especulado con que finalmente se podría retrasar un par de meses su lanzamiento. Pero ahora conocemos que podría no ser así, y que su fecha podría haber cambiado de nuevo. Ahora conocemos más detalles en este sentido junto a nuevos datos sobre la cámara de fotos de esta nueva gama, que nos va a brindar un nuevo sensor para todos ellos.

¿Qué sensor van a compartir?

Ha sido precisamente Ice Universe, el filtrador más certero cuando se trata de hablar del ecosistema de Samsung, quien ha desvelado los detalles sobre el sensor que van a compartir todos los miembros de esta nueva gama. Concretamente ha desvelado que los tres modelos, el Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, van a compartir una cámara con el mismo sensor de 10 megapíxeles.

Se trata de un ISOCELL con un tamaño de 1/3.94", y apertura de f/2.4. Este sensor estaría presente en los tres modelos, y nos ofrecería por tanto un apoyo a los sensores principales de la cámara, con ese zoom de tres aumentos propio de un sensor telefoto o de teleobjetivo. El fitlrador está tan seguro de esta información que reta a sus lectores a que guarden una captura de este mensaje en X y comparen cuando el teléfono se haya lanzado al mercado.

La realidad es que comparando especificaciones, parece que el nuevo sensor es bastante similar al existente ya en estos tres modelos de los Samsung Galaxy S25. Por lo que no hay que descartar que se trate incluso del mismo o una pequeña evolución, ya que el único dato discordante respecto de los S25 parece ser el tamaño del sensor pero es un dato casi idéntico.

¿Cuándo se presentan al final?

Las informaciones llegan desde Corea del Sur, donde se siguen de cerca los movimientos de la firma respecto de sus nuevos topes de gama. En este caso hacen hincapié en que la presentación de esta nueva gama se produciría a finales de este mes de enero, mientras que las ventas comenzarían a principios del mes de febrero. Esto supondría un pequeño retraso respecto de los últimos años, cuando se presentaban a mediados de enero y se comenzaban a vender a finales de ese mes.

Por tanto serían apenas una semana o dos más tarde, y para nada ese mes más tarde que se había especulado en las últimas semanas. Una gama que por lo que seguimos viendo en filtraciones, se deshará del Samsung Galaxy S26 Edge, y volverá a apostar por el modelo Plus. Ya que no parece que los consumidores hayan apostado por los teléfonos ultra delgados, algo similar está pasando con el iPhone Air, que no ha tenido las ventas esperadas por parte de Apple.