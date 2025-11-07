El nubia Z80 Ultra llega a España: diseño todo pantalla y batería enorme por apenas 600€

Si hace unos días os contábamos que el Nubia Z80 Pro había llegado a nuestro país con un diseño sin biseles o barriga de cámara y mucha potencia, ahora es el modelo más avanzado, el Ultra, el que hace lo propio y se pone a la venta en España. Un teléfono que como su compañero de gama, no pasa desapercibido, y que llega con un precio realmente ajustado para tratarse de un tope de gama y de un terminal con las características que vais a comprobar que tiene.

Precio y disponibilidad

El nuevo nubia Z80 Ultra se ha puesto a la venta en nuestro país desde 649 euros para la versión de 12GB+256GB. La versión de 16GB+512GB tiene un precio de 799 euros y finalmente la mejor equipada, la variante de 16GB+1TB tiene un precio de 899 euros. Los tres se venden en un único color negro, con los tradicionales biseles de cámara y botón de encendido rojos.

Nubia Z0 Ultra | Nubia

Ficha técnica del nubia Z80 Ultra

Este teléfono destaca a nivel de diseño por muchas cosas, la primera es la pantalla, que tiene un tamaño de 6.85 pulgadas y no tiene notch u orificio para cámara alguno. Esa tiene una resolución de 1216 x 2688 píxeles, mientras que la tecnología que ofrece es AMOLED, su brillo pico es de 2000 nits. Una pantalla que tiene una cámara selfie integrada debajo de su panel, y que tiene una resolución de 16 megapíxeles, de las más avanzadas del mercado, a esto hay que añadir unos biseles ultradelgados.

Es un móvil muy potente, de hecho cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el mismo que están incorporando los principales fabricantes a sus móviles de alta gama, a sus buques insignia. Como habéis comprobado en sus versiones, cuentan con muchísima memoria RAM y almacenamiento interno. Su cámara de fotos es triple, y cuenta con sensores de mucho nivel.

El principal es de 50 megapíxeles, y tiene estabilización óptica. El secundario es un telefoto de periscopio con Zoom óptico de 2,7x. Mientras que el tercer sensor es un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Como os contábamos, la cámara selfie se oculta bajo la pantalla para un diseño espectacular. A nivel de batería, este teléfono cuenta con una de las más grandes del mercado, sobre todo en Europa. Esta tiene una capacidad de 7200mAh.

Y además ofrece carga rápida de 80W, también inalámbrica con la misma potencia, algo que no suele ser habitual en absoluto. A nivel de conectividad presume de Wifi 7 ultra rápido, así como Bluetooth 6 de última generación o GPS de doble banda. Hay NFC y conector USB tipo C, así como puerto de infrarrojos. Se estrena con Android 16 como sistema operativo con la capa de personalización Nebula AIOS 2. Desde luego no se puede dar más por poco más de 600 euros, es un móvil que destaca en todas y cada una de sus facetas.