Los Samsung Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro estrenan nuevo diseño

Habíamos conocido ya muchas características de estos auriculares en las últimas semanas, ya que como suele ser habitual Samsung no es muy cuidadosa con sus filtraciones. Y en esta ocasión teníamos ya bastante claro qué esperar de estos nuevos auriculares. Sin duda su mayor atractivo lo encontramos en el nuevo diseño de su estuche, y por supuesto de los propios auriculares, que estrenan un nuevo vástago más largo y en general mejoran su aspecto de manera notable.

Las “Blades” llegan para quedarse

Uno de los aspectos más destacados de estos auriculares es el abandono del diseño tipo alubia que vimos en anteriores generaciones. Ahora hay una estructura de vástago o mástil, denominada por la propia marca como Blades. Esta decisión tiene una personalidad propia y responde a una necesidad técnica clara, mejorar la captación de la voz mediante los micrófonos y facilitar el control táctil por deslizamiento, algo que sin duda agradecerán los usuarios que buscan precisión en el día a día.

Los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 | Samsung

Las diferencias entre el modelo estándar y el Pro son notables. Los Galaxy Buds4 Pro cuentan con una arquitectura de doble amplificador y un sistema de altavoces de dos vías que nos prometen una fidelidad de audio superior, alcanzando los 24 bits/96 kHz. Además, la cancelación activa de ruido ahora utiliza algoritmos de inteligencia artificial que analizan el sonido ambiente en tiempo real.

Los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 Pro | Samsung

Estos nuevos auriculares tienen altavoces hasta un 20% más grandes que sus predecesores, con un sistema de dos vías que cuenta con woofer y tweeter más amplios. Son compatibles con audio de alta resolución Hi-Fi, con una calidad de hasta 24 bits a 96kHz. En cuanto a diseño, el modelo estándar tiene un aspecto más sencillo, que puede parecer que los haga más sencillos de utilizar y ser más cómodos tras varias horas de uso.

El estuche es completamente nuevo en los dos modelos, con un diseño ahora cuadrado, y horizontal, en lugar de vertical, como tenían en su día los auriculares tipo alubia de Samsung. Además, estrenan un bonito diseño donde la parte superior del estuche es totalmente transparente, algo bastante novedoso en el mercado.

En los dos modelos tenemos una potente cancelación de ruido que puede discriminar entre sonidos que deben ser silenciados y otros que deben resaltarse, por ejemplo, por cuestiones de seguridad, como una sirena. Una cancelación de ruido que disfrutamos en ambos también en plena llamada. En ambos podemos tener ahora la función de traducción en tiempo real, que nos permite hablar en otros idiomas fácilmente.

Ambos llegan con la última conectividad Bluetooth 6.1, así como sonido de 360 grados y seguimiento de la cabeza, para brindar un sonido tridimensional. Son compatibles también con Auracast, por lo que podremos apuntarnos a emisiones de este tipo. La autonomía de estos modelos nos ofrece hasta 6 horas con la cancelación de ruido apagada y 30 horas con el estuche en el modelo estándar. Mientras que en los Pro es de 7 horas en el auricular sin la cancelación de ruido y hasta 30 horas con la batería del estuche.

Precio y disponibilidad

Los nuevos Samsung Galaxy Buds4 tienen un precio en España de 179 euros, mientras que los Samsung Galaxy Buds4 Pro tienen un precio de 249 euros. Ambos lelgan en color negro y blanco, y en la tienda de Samsung oficial hay un modelo de color oro rosa exclusivo.