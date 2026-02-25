Los nuevos Samsung Galaxy S26 y S26+ llegan con algunos retoques y más IA

En el evento Unpacked de hoy, Samsung ha presentado no solo su nuevo Galaxy S26 Ultra, el techo de su gama, sino también los nuevos Samsung Galaxy S26 y S26+, los dos modelos base, que hay que reconocer que esta vez no llegan con tantas novedades como en otros años. Pero haberlas, las hay. Es verdad que son un tanto conservadoras, y que las que hay son más potentes sobre todo en el nuevo modelo básico.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S26

La principal novedad la encontramos en su pantalla, que nos ofrece ahora un tamaño más grande, pasando de las 6,2 pulgadas de diagonal de su predecesor, a 6.3 pulgadas, no es mucho, pero se nota desde luego. Esta pantalla nos ofrece un panel OLED LPTO con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco variable de entre 1Hz y 120Hz. Respecto del rendimiento, hay diferentes capacidades según la región donde nos hagamos con él.

El nuevo Samsung Galaxy S26 | Samsung

En España lo tendremos con el procesador Exynos 2600 de Samsung, mientras que en Norteamérica, China o Japón equipará el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy que lleva el Galaxy S26 Ultra. El por qué de estas diferencias respecto del mercado europeo, las ignoramos. Este viene acompañado de más almacenamiento, ya que el modelo base pasa a tener directamente 256GB de almacenamiento interno, mientras que está disponible también por 512GB. La memoria RAM en este caso es de 12GB.

La cámara de fotos cuenta con el mismo hardware del pasado año, eso es un sensor principal de 50 megapíxeles, así como un telefoto de 10 megapíxeles con un zoom de 3x. Mientras que el ultra gran angular es de 12 megapíxeles. La cámara selfie es de 12 megapíxeles. Respecto de la batería, hay mejoras en la capacidad del modelo base. Esta ahora da el salto a los 4300mAh, frente a los 4000mAh de su predecesor. Repite la potencia de carga de 25W con cables y sin cables de 15W. Se estrena con Android 16 bajo la capa One UI 8.5. Con todo el potencial de Galaxy AI, ahora con un perfil agéntico que hace cosas por nosotros en segundo plano y de manera proactiva.

Ficha técnica del Samsung Galaxy S26+

Este modelo llega con menos novedades que la variante básica, aunque alguna novedad sí que nos ofrece. Llega con la misma pantalla de su predecesor, de 6,7 pulgadas con una resolución QHD+, tecnología AMOLED LPTO, y una tasa de refresco variable de 1Hz a 120Hz. En el procesador encontramos el mismo Exynos 2600 de Samsung, y la misma memoria RAM de 12GB y almacenamiento de 256GB y 512GB.

El nuevo Samsung Galaxy S26+ | Samsung

La cámara de fotos es exactamente la misma del Samsung Galaxy S26, por lo que aquí no podemos esperar ningún tipo de diferenciación. Eso sí, la batería es más grande que la del modelo base, con una capacidad de 4900mAh, así como la misma carga rápida de 25W con cables y de 15W sin cables. Nos ofrece también Android 16 bajo la capa de One UI 8.5, y por supuesto, como en el caso del modelo base, todo el potencial de Galaxy AI; ahora con un perfil agéntico que hace cosas por nosotros en segundo plano y de manera proactiva.

Precio de los Samsung Galaxy S26 y S26+

Los nuevos teléfonos de Samsung se estrenan en España desde 999 € para la versión base y para el Samsung Galaxy S26+ desde 1.269 €. Ambos llegan en color Cobalt Violet, White, Black y Sky Blue, pero si optar por hacerte con ellos en la tienda oficial de Samsung, podrás comprarlos en dos colores exclusivos, como son Pink Gold y Silver Shadow.