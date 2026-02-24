Los nuevos Oppo Enco Air 5 Pro con una alternativa barata a los AirPods con una potente cancelación de ruido

La firma china acaba de lanzar una nueva generación de sus populares auriculares Enco. Esta gama se ha convertido sin duda alguna en una de las más apreciadas por los consumidores que buscan auriculares de buen diseño, aspecto premium, características de última generación y por supuesto un precio más asequible para la mayoría de consumidores. Y todo eso es lo que nos ofrecen los nuevos auriculares de Oppo, que de momento tardarán un poco más en llegar a nuestro país.

Ficha técnica de los Oppo Enco Air 5 Pro

Lo primero que nos llama la atención es su tecnología de cancelación de ruido activa (ANC). Mientras que lo habitual en esta franja de precio es rondar los 40 o 48 dB, aquí nos topamos con una cifra interesante, hasta 55 dB de reducción de ruido y un rango de frecuencia que alcanza los 5.000 Hz. Esto significa que son capaces de silenciar sonidos mucho más agudos y molestos que sus predecesores.

Oppo Enco Air 5 Pro | Oppo

En cada auricular hay un driver dinámico de 12 mm con revestimiento de titanio, lo que asegura unos graves con sólidos y robustos. Pero eso no es todo, porque Oppo ha mantenido el soporte para el códec LHDC 5.0. Esto nos permite disfrutar de audio Hi-Res inalámbrico con una tasa de transmisión de hasta 1 Mbps. Sobre su conectividad, hay que destacar la integración del nuevo Bluetooth 6.0, siendo de los primeros en adoptar este estándar que mejora la estabilidad y la eficiencia.

En su modo juego ofrece una latencia ultra baja de apenas 47 ms, eliminando cualquier retardo entre lo que vemos en pantalla y lo que escuchamos. Uno de los aspectos importantes es la autonomía, que nos ofrece en este caso un total de hasta 54 horas con el estuche de carga, siempre que mantengamos el ANC desactivado. Con la cancelación activada, alcanza las 29 horas totales.

Algo bastante interesante es que los Enco Air 5 Pro incluyen funciones de traducción por IA en tiempo real mediante gestos táctiles y un sistema de tres micrófonos que, ayudados por algoritmos avanzados, prometen llamadas nítidas incluso con vientos de hasta 25 km/h. De momento se lanzan en China. Donde su precio se mueve entre los 42 y 45 euros. Por tanto es de esperar que cuando se estrenen en nuestro país su precio sea más cercano a los 50 o 60 euros.

No descartamos que estos auriculares puedan llegar a nuestro país cuando se lance el esperado Oppo Find X9s, que será una variante más compacta del tope de gama, y que será el primero en integrar el potente procesador MediaTek Dimensity 9500s, el más avanzado de todos los que ha lanzado hasta ahora MediaTek. Así que el resumen es que estos auriculares nos ofrecerán una cancelación de ruido de calidad, una conectividad de última generación y una gran autonomía por poco dinero.