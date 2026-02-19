Filtrados los wearables más extravagantes que está preparando Apple

Parece que los de Cupertino están trabajando en numerosos proyectos que van más allá del tipo de dispositivos que actualmente conforman su gama de productos. Habíamos conocido varias filtraciones sobre diferentes gadgets de segmentos que Apple no ha explorado en profundidad, como el de Internet de las Cosas. Y ahora hemos conocido nuevas informaciones que nos muestran que Apple está trabajando duro para ofrecernos algunos wearables cuando menos muy originales.

Gafas inteligentes, colgante con IA y los AirPods con cámara

Ha vuelto a ser Mark Gurman quien ha hablado acerca del futuro de estos dispositivos, con una serie de informaciones que nos dan más detalles acerca de cómo serán cada una de estas apuestas. Algo importante es que los tres cuentan con un enfoque común alrededor de Siri, la nueva versión que está cerca de llegar a todos y que estará basada en la IA de Gemini.

Pues bien, estos tres dispositivos se están desarrollando con la mente puesta precisamente en ese nuevo Siri. El primero de ellos son unas gafas inteligentes, al estilo de las Ray-Ban de Meta, que se puedan vestir como cualquier otra, pero cargadas de tecnología y algoritmos. Este será el producto más sofisticado de los tres, con unas cámaras a la altura, que permitirán capturar el mundo que nos rodea con mucha calidad.

El propio Tim Cook ha avanzado a sus empleados que se están volcando en nuevos productos basados en IA para poder mantener el ritmo que marca la increíble velocidad a la que está evolucionando la IA. En el caso del colgante, este será algo similar a un AirTag, pero con una cámara incorporada, eso sí, de menor calidad. Y básicamente será un dispositivo que servirá para dar contexto visual a la IA.

Te lo cuelgas, y sin sacar el móvil del bolsillo, puede ayudar a identificar cualquier lugar o un objeto delante de nosotros, gracias precisamente a esa cámara y el potencial de la IA. Algo muy similar a lo que ofrecerá el tercer producto en desarrollo, que son los AirPods con cámaras incorporadas. Estos permitirán también dar contexto visual a la IA mientras usamos los auriculares, de tal forma que será posible interactuar con ella solo con llevarlos en nuestras orejas, confiando todo el potencial a esas pequeñas cámaras de menor valor.

Gurman ha indicado que los tres dispositivos necesitarán del iPhone para sincronizar sus datos, por lo que no serán independientes, y básicamente funcionarán como una extensión entre nuestros complementos de ropa con capacidades de IA que beberán de ese nuevo Siri. Obviamente, estos dispositivos se encuentran en pleno desarrollo, y tardarán todavía cierto tiempo en ser una realidad. Quizás lo más avanzado sean las gafas, que se esperan para este año o comienzos de 2027. De los otros wearables, no hay idea alguna de cuándo podrán ser presentados, si es que por el camino no terminan en un cajón.