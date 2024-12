Tu reloj también podrá abrir puertas gracias a Google Wallet

Los relojes inteligentes con capaces de hacer cada vez más cosas. Sus capacidades inalámbricas son amplias desde hace años, pero las aplicaciones que hacen uso de ellas no son tantas, o al menos no han sido demasiado creativas. Abrir puertas con un reloj es algo al alcance de muchos de nosotros gracias a la compatibilidad de las cerraduras con los relojes, normalmente mediante sus aplicaciones nativas. Pero de momento no hemos visto a las apps referente ofrecernos algo similar, algo que podría cambiar dentro de poco. Y es que Google Wallet ahora cuenta con una nueva compatibilidad que le permitirá abrir también cerraduras.

Google Wallet abrirá las puertas de fabricante concreto

Y es que ha sido Allegion, una gran empresa de soluciones de seguridad instalada en el mercado estadounidense, la que ha anunciado que por primera vez Google Wallet permite añadir credenciales para la apertura de cerraduras y áreas de seguridad mediante un reloj inteligente con Wear OS. Por tanto, de momento serán los productos del fabricante los que sean compatibles con este modo de apertura asociado al wearable en cuestión.

Schlage es el fabricante de soluciones de seguridad que llega al usuario final, y serán sus productos los que se puedan abrir acercando un reloj con Wear OS, ya sea un Pixel Watch, un Galaxy Watch o cualquiera de los que existen en el mercado con este sistema operativo. De esta manera los usuarios se olvidarán de llevar tarjetas identificativas, que podían abrir también las cerraduras solo con el contacto. Pero en este caso será el reloj el que las sustituya para poder abrirlas con solo acercar la muñeca a la puerta.

Aunque se trata de una alianza que sobre todo va a beneficiar a empleados de grandes empresas o estudiantes de campus universitarios que cuentan con este tipo de cerraduras y sistemas de seguridad, lo verdaderamente importante de esta noticia tiene otro enfoque. Y es que seguramente nos encontremos ante la punta del Iceberg de todo lo que se avecina. Y es que cada vez más fabricantes de cerraduras inteligentes, que ya son muchos, puedan ir añadiendo la compatibilidad de apertura de sus cerraduras a aplicaciones como Google Wallet.

De esta manera entre nuestras tarjetas bancarias, ahora encontraremos también credenciales y llaves virtuales para abrir la puerta de nuestra casa o sistema de seguridad de nuestro negocio. Desde luego es la evolución lógica de este segmento, que como en otros, debe caminar hacia la adopción de estándares como Google Wallet, Samsung Wallet o Apple Pay para facilitar el acceso de los usuarios a más dispositivos sin tener que estar instalando decenas de app en sus móviles o relojes para poder acceder a estas funciones tan importantes en nuestro día a día. Esperemos que pronto se animen nuevos fabricantes para dotar de más medios a los usuarios y así poder hacer más desde el mismo dispositivo y app, en este caso wearables.