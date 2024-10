Tus hijos podrán pagar con su smartphone, si tú quieres, gracias a Google Wallet

No sabemos hasta qué punto puede ser útil, o incluso recomendable entregar un móvil a nuestros hijos con la capacidad de pagar compras en establecimientos. Pero la realidad es que esto va a ser algo posible dentro de no mucho tiempo gracias a las últimas novedades que estamos conociendo de Google Wallet, la app de pagos móviles de Google que en su momento sustituyó a Google Pay. Una aplicación de pagos que se ha convertido en imprescindible en nuestros móviles Android, pero que como os hemos contado ya, no tiene por que ser la única forma de hacer pagos con nuestro teléfono.

Wallet se integrará e Family Link

Quienes tenemos hijos pequeños, más o menos, que cuentan con su propio teléfono móvil, sabemos que Family Link es la mejor forma de limitar lo que pueden hacer con él, evitando así el acceso a sitios indeseados o el contacto con personas que no deberían estar en su círculo. Y también se va a convertir en el futuro en la herramienta para controlar cómo y qué pagan nuestros hijos en determinadas compras.

Porque la clave de todo este asunto es la experiencia que Google ha obtenido con los pagos móviles para niños en el reloj más reciente de la marca para los más pequeños, el Fitbit Ace LTE. Ahora dentro de Family Link, tendremos una nueva sección de Wallet, donde podremos dar permiso al pequeño o adolescente para añadir una tarjeta bancaria en su móvil, y por supuesto mantener activa o desactivar la posibilidad de hacer estos pagos con el teléfono.

También tendremos acceso a historiales de pagos, por lo que en todo momento sabremos el uso que se ha hecho de la tarjeta y así actuar en consecuencia limitando o no el uso de estas. Así que, igual que le damos a los niños acceso limitado al teléfono, con un horario, desactivando determinadas apps, podremos tomar control total sobre los pagos que hace con el smartphone tutelado con Family Link.

Nos parece desde luego una idea interesante, ya que lo recomendable en estos casos sería tener siempre configurada una tarjeta de pago en el teléfono, que por defecto estaría desactivada. Y así en el momento de necesidad real de tener que hacer un pago, por ejemplo, un helado en el puesto de la piscina o comprar su revista favorita, autorizar la compra desde nuestro teléfono.

De esta manera se fomenta la autonomía del pequeño, pero siempre desde una perspectiva responsable, en la que no se le de carta blanca para que pueda gastar todo lo que quiera y cuando le parezca. Será un buen movimiento si se conserva por completo la esencia de Family Link, que da control total a los padres y madres sobre los móviles de sus hijos. Esta nueva funcionalidad se espera que sea una realidad ya en 2025, y como es habitual, comenzará a estar disponible en Estados Unidos, para llegar a más regiones más adelante, esperamos que a lo largo del año lo haga también en España.