DJI actualiza su estación de energía más potente con un diseño más compacto y ligero

La firma que conocemos principalmente por sus drones y cámaras semiprofesionales se está haciendo a pasos agigantados un hueco en el mercado de estaciones de energía. Estas son grandes baterías externas que pueden alimentar a los electrodomésticos más grandes del hogar, y por tanto pueden ser utilizadas también en acampadas y excursiones como una potente fuente de energía que además puede recargarse con la luz solar. Ahora DJI lanza un nuevo modelo con la máxima capacidad que como ya ocurrió con la de 1kWh reduce su tamaño y peso.

Precio y disponibilidad

La nueva DJI Power Auro 2000 Elite se ha puesto a la venta hoy en España por 1.099 euros, desde la tienda online de la marca, o en los distribuidores autorizados.

Ficha técnica de la nueva DJI Power Auro 2000 Elite

Son cuatro las grandes novedades que ofrece esta batería, como el diseño todo en uno, ya que en un único chasis reúne un cargador para vehículos, un módulo solar MPPT, un cable USB-C retráctil de 140 W y dos puertos inteligentes SDC. Además, es más ligera y compacta, un 24 % más pequeña en volumen y un 14 % más ligera que la DJI Power 2000, registrando un peso aproximado de 19 kg.

Por otro lado, la distribución de puertos ahora lleva todos a un mismo lado. Esto facilita el acceso a las conexiones, tanto si la unidad se encuentra en posición vertical como tumbada de lado. Admite expansión de capacidad hasta los 12 kWh mediante baterías de expansión DJI de menor tamaño, con modelos que se lanzarán más adelante para complementar a este nuevo Auro.

Es una estación que proporciona una salida de onda senoidal pura de 2000 W continuos, que es capaz de alimentar electrodomésticos seleccionados de hasta 2200 W, y que nos ofrece cinco métodos de recarga distintos. A través de la red eléctrica, porque admite hasta 2000 W de entrada, recargando del 0 % al 80 % en tan solo 60 minutos. Tiene cargador de coche integrado, con una conexión directa a la batería del vehículo que permite la carga completa en unas 4 horas..

También mediante energía solar MPPT, a través de sus dos puertos SDC combinados, admite hasta 1200 W de entrada solar para una recarga completa en aproximadamente 2,7 horas. Entrada simultánea fuera de red que permite combinar entrada solar y de vehículo a 600 W cada una. También ofrece recarga Híbrida Inteligente. Esta nos permite combinar la red eléctrica con la entrada solar o de vehículo para alcanzar hasta 2000 W combinados.

Es una batería diseñada para durar, de hecho, conservan más del 70 % de su capacidad tras 6000 ciclos, lo que equivale a unos 10 años de uso diario y ha superado pruebas de penetración de clavos e impacto. Es una batería muy segura, de hecho incluye 13 sensores de temperatura, 40 fusibles integrados y un revestimiento protector subnano ultrafino contra la humedad, la corrosión y la niebla salina. Incluso funciona a altitudes de hasta 5000 metros.

Y si tenemos drones de DJI vamos a poder disfrutar de una carga ultrarrápida. Ya que Ofrece hasta 240 W de carga rápida SDC, cargando baterías de la serie DJI Air 3 del 10 % al 95 % en 30 minutos y de la serie DJI Matrice 4 en 35 minutos, por lo que nos garantizamos una velocidad de carga muy por encima de la media en cualquiera de los modelos de la marca.