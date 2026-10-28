Amazon renueva sus altavoces Echo lanzando tres nuevos modelos con Alexa+

Los de Seattle siguen con un ritmo altísimo de lanzamientos, y es que desde hace unas semanas hemos ido conociendo nuevos dispositivos, una vez más con Alexa+ como eje central, desde las nuevas tabletas, a Fire TV, Kindle, y ahora le toca el turno a una de las categorías más importantes para la compañía, como son los altavoces Echo, una vez más con Alexa integrada. Se trata de tres nuevos modelos, que incluyen nuevas variantes también para los más pequeños de la casa.

Precio y disponibilidad

Los nuevos modelos ya se pueden adquirir en España, en la tienda de Amazon. El Echo Dot cuesta 104,99 euros, mientras que el Echo Dot Edición Amazon Kids tiene un precio de 114,99 euros. El Echo Time tiene un precio de 214,99 euros y el Echo Studio con cámara, 259,99 euros.

Una nueva generación por dentro y por fuera

Los nuevos altavoces cuentan con el chip AZ3 de Amazon, que nos permite disfrutar de Alexa+ con toda su naturalidad y recursos de IA generativa. Además, integran compatibilidad nativa con Zigbee, Matter y Thread, que permite conectar cientos de dispositivos inteligentes desde el primer momento sin necesidad de concentradores independientes ni configuraciones complejas.

Además, cada uno de estos altavoces funciona como un extensor wifi eero integrado, que amplía la red eero existente añadiendo hasta 93 m² de cobertura adicional para eliminar zonas sin señal. Además, nos proporcionan inteligencia visual, con nuevas cámaras de alta resolución integradas en algunos de estos nuevos modelos, algo que antes no ofrecían.

Nuevo Echo Dot y Echo Dot Amazon Kids

Este nuevo altavoz se renueva con el chip AZ3. Y ahora ofrece un cuarto micrófono para escuchar al usuario mientras se mueve o en ambientes ruidosos. Brinda un 50% más de graves respecto a la generación anterior.

Nuevo Echo Dot | Amazon

Y ahora la nueva edición Amazon Kids ofrece 1 año de suscripción a Amazon Kids+ con contenidos específicos como Historias con Alexa, contenidos de relajación para dormir de Calm y Moshi, e integración con el Panel para padres.

Nuevo Echo Studio con cámara

El altavoz con mejor sonido de Amazon se renueva integrando una cámara de alta resolución, lo que le permite utilizar la inteligencia visual de Alexa. Además, nos ofrece un potente audio inmersivo, ya que está equipado con tres altavoces personalizados, un potente woofer y tecnología Dolby Atmos para sonido 3D envolvente. También se adapta de manera automática a cada estancia y autorregula el volumen.

Nuevo Amazon Echo Studio con cámara | Amazon

La inteligencia visual es posible gracias a una nueva cámara de 13 megapíxeles, que permite a Alexa+ ver e interpretar objetos en tiempo real, como explicar reglas de juegos de mesa o reconocer una caja de cereales para solicitar recambios y transmitir vídeo en directo.

Nuevo Echo Time

Sin duda, es la mayor novedad de las tres, ya que se trata de un modelo totalmente nuevo, que nos ofrece una utilidad distinta respecto del resto de modelos, centrándose en la funcionalidad de reloj despertador. Tiene una pantalla táctil circular personalizable con cientos de esferas de reloj y que muestra datos clave muy útiles, como próxima alarma, clima, música. Y por la noche reduce la luz azul y por la mañana utiliza una pantalla inspirada en el amanecer con brillo progresivo.

Nuevo Echo Time | Amazon

Este modelo además presume de la tecnología Omnisense, que integra alarmas inteligentes opcionales que detectan las fases de sueño ligero para despertarnos entre 10 y 60 minutos antes de la hora que hayamos elegido, facilitando un despertar sin sobresaltos ni necesidad de usar dispositivos wearables, como un reloj.