Nueva instax mini Evo 2, una cámara híbrida de atractivo aspecto vintage

Fujifilm ha añadido una nueva cámara a su gama instax Evo, en este caso se trata de la evolución de su modelo más compacto, que conserva ese atractivo diseño vintage, y lo mezcla con algunas características inteligentes que hacen de ella una cámara muy versátil. Con esta nueva cámara es más sencillo exprimir nuestra creatividad con sus diferentes efectos y funciones, incluso su nueva pantalla contribuye a esa facilidad de hacer las mejores fotos posibles con un inconfundible tono vintage.

Precio y disponibilidad

La nueva instax mini Evo 2 se pone a la venta en España a finales del próximo mes de noviembre. Entonces se comercializará con un precio de 269,99 euros. Dentro de la caja podremos encontrar una correa para el hombro y un cable USB C.

Ficha técnica de la nueva instax mini Evo 2

La nueva cámara de Fujifilm llega con tres novedades que destacan por encima del resto. La primera de ellas es la nueva pantalla. Porque esta reemplaza los paneles de visualización anteriores con una pantalla táctil más grande de 4,5 pulgadas de diagonal, que facilita la composición, la navegación por la configuración y la previsualización de las fotos.

Nueva instax mini Evo 2 | Fujifilm

Ahora, con la función instax Expanded View, podemos acceder a un campo de visión en pantalla más amplio que la propia área de captura, y nos muestra una guía de encuadre con una mayor porción de la escena, permitiendo componer las imágenes de una manera mucho más precisa. Con instax Immersive Movie podemos grabar automáticamente los cuatro segundos inmediatos anteriores a cada foto, capturando el movimiento, la atmósfera y la emoción previa a presionar el botón. Algo similar a las fotos en movimiento de los smartphone.

Además, ahora la app instax mini Evo se ha actualizado para mejorar la gestión de las impresiones desde el smartphone, e incluso se puede disparar de forma remota desde su pantalla. Como es habitual en estas cámaras, los amantes de la fotografía analógica van a contar con diferentes filtros o efectos para desatar su creatividad. Como 10 efectos de lente y 10 efectos de película, ofreciendo hasta 100 combinaciones creativas para personalizar cada disparo.

Además, imprime en papel instantáneo instax mini de 2” x 3” a una resolución de 318 ppp. Y permite seleccionar entre el modo instax-Rich Mode para obtener colores más vivos e instax-Natural Mode que ofrece una estética clásica. A la hora de componer las fotos, esta cámara incluye ajustes para la exposición, balance de blancos y flash, así como un modo macro para primeros planos y un espejo para selfies integrado.

Su batería se recarga mediante un conector USB tipo C, y podemos almacenar muchas más fotos gracias a la ranura microSD. A nivel de diseño, es muy similar a la primera generación, aunque es un poco más ancha, con un objetivo algo más pequeño, y líneas ligeramente más redondeadas. Una cámara que sin duda alguna entra por los ojos y a muchos seguidores de la marca les bastará para dar el salto a una nueva generación.