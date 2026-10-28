Apple presenta su primer MacBook Pro con pantalla táctil

Se venía rumoreando desde hace muchos meses, y semanas atrás ya se anticipó prácticamente el día exacto en el que Apple presentaría su primer MacBook con pantalla táctil. Ahora es real, y lo tenemos aquí, un MacBook Pro con pantalla de 14 y 16 pulgadas que nos ofrece toda la potencia de los chips M5 de Apple, y que sin duda con esta nueva pantalla táctil nos ofrece un atractivo adicional, ya que será el primer ordenador de Apple con esta interfaz táctil, y eso puede dar mucho juego, desde luego.

Precio y disponibilidad

Hay cuatro versiones. El MacBook Pro 14" con M5 Pro que cuesta 3.349 euros. El MacBook Pro 16" con M5 Pro que tiene un precio de 3.949 €. El MacBook Pro 14" con M5 Max que cuesta 5.249 euros, y por último el MacBook Pro 16" con M5 Max, el más grande de todos, que obviamente tiene el precio más elevado, de 5.299 euros. Se podrá reservar desde el próximo 6 de noviembre.

Nuevo MacBook Pro con M5 y pantalla táctil | Apple

Una pantalla revolucionaria dentro de los MacBook

Esta nuevo portátil de Apple destaca sobre cualquier otra cosa por el control táctil de la pantalla. Esta cuenta con un sensor integrado en el propio panel de la pantalla para reducir la latencia y ofrecer una interacción fluida e intuitiva. Los usuarios pueden realizar gestos de desplazamiento, pellizco para zoom o arrastre directamente sobre el panel sin perder los atajos de teclado tradicionales, aprovechando la compatibilidad nativa de aplicaciones como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Blender, DaVinci Resolve y la suite de Microsoft.

Dentro de esta pantalla, ahora además encontramos una Dynamic Island en la parte superior para albergar Spotlight, las actividades en directo y las funciones de Siri AI, lo que permite gestionar llamadas, solicitudes de AirDrop y reproducción de audio de forma ágil y cómoda. Asimismo, el equipo estrena un diseño exterior bastante más delgado y ligero. El modelo de 14 pulgadas reduce su peso a 1,38 kg, lo que supone un recorte de 227 gramos menos, mientras que el de 16 pulgadas baja a 1,82 kg, un total de 317 gramos menos.

Nuevo MacBook Pro con M5 y pantalla táctil | Apple

Gracias a la reducción de los biseles del panel, la diagonal útil de visualización alcanza 14,2 y 16,3 pulgadas, respectivamente. En términos técnicos, esta pantalla PROLED XDR estrena un panel OLED en tándem con tecnología PROLED XDR, que puede alcanzar picos de brillo de 2.000 nits tanto en HDR como en SDR, con un contraste de 10.000.000:1 y refresco adaptativo ProMotion de 10 a 120 Hz. El motor de pantalla avanzado ajusta la luz y el color de cada píxel en menos de un milisegundo.

El rendimiento depende de los potentes y nuevos chips de Apple, los M5 Pro y M5 Max. Estos se han diseñado con la IA en mente. Pueden acelerar la inteligencia artificial en el dispositivo, incorporan Neural Accelerators integrados en cada núcleo de la GPU, motor de trazado de rayos de tercera generación y almacenamiento dinámico en caché.

El M5 Pro acelera tareas de compilación de código, secuenciación de ADN y edición ProRes 8K, mientras que el M5 Max permite ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño con miles de millones de parámetros de forma 100 % local. Estos soportan hasta 128 GB de memoria unificada y hasta 16 TB de almacenamiento SSD ultrarrápido. En términos de autonomía, la batería de estos portátiles nos ofrece todo un día de funcionamiento.

Hasta 24 horas de autonomía con carga rápida, de hecho puede cargar hasta el 50% en solo 30 minutos. La conectividad física e inalámbrica se traduce en tres puertos: Thunderbolt 5, puerto HDMI, ranura SDXC, MagSafe, toma de auriculares, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Además, puede conectar hasta tres monitores externos con el M5 Pro y hasta cuatro con el M5 Max.

Otras características son la inclusión de seis altavoces con graves un 50 % más profundos, cámara de 12 megapíxeles Center Stage, micrófonos de calidad estudio y ajuste acústico para uso con tapa cerrada. Llega con macOS 27 Golden Gate, que integra Siri AI, capacidades de Apple Intelligence en Safari, Fotos y Atajos, y personalización del aspecto visual Liquid Glass. En definitiva, un MacBook Pro que marca un antes y un después en la gama de ordenadores de Apple.