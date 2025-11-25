Las Ray-Ban de Meta son todo un chollo de este Black Friday 2025

Si llevas siguiendo la pista a las gafas inteligentes de Meta, está bastante claro que este es el momento idóneo para poder hacerte con ellas. Y es que ahora Meta ha puesto a la venta su primera generación de gafas con un precio irresistible para muchos, y que las hacen verdaderamente accesibles. Sobre todo desde que la segunda generación llegara al mercado con un precio bastante más elevado, en muchos casos de prácticamente el doble. Unas ofertas de Black Friday que nos dejan las gafas prácticamente a mitad del precio de algunos de los modelos actuales.

Multitud de modelos rebajados

Concretamente, son dos modelos los que ha rebajado Ray-Ban en su tienda oficial. Se trata tanto de las Meta Wayfarer como de las Meta Skyler. En ambos casos el precio de partida es el mismo, de 263,20 euros. Las primeras están disponibles en cuatro colores, mientras que las segundas en cinco. Eso sí, no todos los colores están igual de rebajados.

Ray-Ban Meta Display | Meta

Lamentablemente, la segunda generación no está rebajada, partiendo de precios de 419 euros y llegando a variantes de 500 euros. Por tanto esta es una ocasión excelente para iniciarse en este apasionante mundo de las gafas inteligentes con IA. Y no inteligentes de cualquier forma, sino con el estilo de las gafas de sol de Ray-Ban.

Unas gafas para captura todo a tu alrededor

Aunque se trate de la primera generación, son las gafas que han revolucionado este mercado con una serie de características que las hacen únicas. Empezando por su cámara integrada en la montura en la esquina derecha que tiene una resolución de 12 megapíxeles, más que suficiente. A través de ella, la IA de Meta, esa misma que hace maravillas en la app de Meta AI, nos permite darle contexto al mundo que nos rodea, los monumentos que admiramos, lugares, objetos y un sinfín de posibilidades que brinda la IA generativa.

Funda de las Ray-Ban de segunda generación | Meta

Además, tienen altavoces integrados, tanto para escuchar música como para hacer llamadas de voz. La cámara permite grabar vídeo o hacer fotos, en el primer caso además lo podemos transmitir en directo. Y hay funciones verdaderamente prácticas y útiles, como son la traducción instantánea mediante IA, ya sea de carteles en otros idiomas como de personas que nos hablan en su idioma nativo.

En las patillas cuenta con controles táctiles, que nos permiten controlar, por ejemplo, la cámara de fotos. Solo hay que emparejarlas con nuestro smartphone y la app de Meta AI para sacarlas todo el partido. Por último, la funda de carga inteligente además de tener el aspecto y la utilidad de las tradicionales de Ray-Ban, también las recargan. No obstante, si no os convence comprarlas a este precio en la tienda oficial, también podéis ir a tiendas físicas como las de MediaMarkt, donde estas gafas también se encuentran rebajadas con el mismo precio.