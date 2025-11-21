Si te gusta la pesca, este nuevo reloj de Casio es perfecto para elegir la mejor hora

Entretenimiento, deporte, arte ancestral, podríamos encasillar la pesca en multitud de nichos, pero la realidad es que se trata de una práctica muy extendida en todo el planeta, sobre todo a nivel doméstico. Para aquellos que se toman muy en serio el ritual alrededor de la pesca, elegir la mejor hora para que los peces salgan a nuestro encuentro se convierte en algo esencial. Y el nuevo reloj digital que acaba de lanzar Casio se preocupa, precisamente de eso, de elegir siempre el mejor momento para la práctica de la pesca, algo que depende de muchos factores.

Ficha técnica del Casio AE-1700H

Qué mejor compañero de fatigas de pesca que un reloj digital de Casio. La firma nipona ha lanzado ahora este teléfono en tres acabados diferentes, y que se conocen como los Casio AE1700H-1AV, AE1700H-1A2V y AE1700H-1BV. La primera y última versión se diferencian del color de fondo de la pantalla digital, en uno blanco, y en otro negro, mientras que la tercera versión ofrece un bisel de color rojo azul. Y todos comparten el mismo interior y prestaciones que vamos a repasar ahora.

El nuevo Casio AE-1700H | Casio

El factor diferencial de este reloj reside en su información para la práctica de la pesca. Gracias al cálculo basado en la fase y posición de la luna dentro de unas coordenadas, es capaz de decirnos cuál es la franja del día en la que vamos a poder pescar con más probabilidades de encontrar peces en nuestra ubicación, y, por tanto, más posibilidades de llevarnos alguno, o bien devolverlos.

Por supuesto, siendo diseñado para practicar la pesca, es un reloj resistente al agua hasta 100 metros de profundidad, así que no hay que preocuparse por si por cualquier razón terminamos metiendo la mano dentro del agua en el río. Cuenta con retroiluminación en su pantalla de color ámbar, que se ve especialmente bien en determinadas situaciones de luz que suelen ser poco propicias. Un aspecto interesante de este reloj es que cuenta con una gran autonomía, de hecho, tal y como viene de fábrica, puede permanecer encendido hasta 10 años, lo que no está nada mal.

Este reloj de momento se ha lanzado en Estados Unidos, y en la página española de Casio no hay rastro de él. No obstante, podemos hacernos una idea del precio que tendrá, gracias al que ofrecen en aquel país. Estos relojes se han lanzado allí por 54,95 dólares, o lo que es lo mismo, unos 48 euros al cambio, por lo que son bastante asequibles. Unos relojes que sin duda se van a convertir en el mejor compañero del pescador, para hacer de nuestras salidas lo más eficientes posibles al coincidir siempre con las mejores condiciones del agua y de la proliferación de los peces.