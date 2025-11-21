BlackShark lanza un potente ventilador para refrescar a tu iPhone

Es verdad que estamos encarando ya algunas de las semanas más frías del año, por lo que quizás no sientas la necesidad de que tu smartphone se encuentre bien refrigerado estos días. Pero en determinadas situaciones y cargas de trabajo el frío no es un impedimento para que el dispositivo se siga calentando, mientras busca red, transfiriendo datos inalámbricamente, y sobre todo si jugamos a juegos medianamente exigentes. La realidad es que en esos casos el nuevo lanzamiento de BlackShark puede ser el antídoto perfecto para que nuestro móvil no se pase de la raya en temperatura.

Así es su nuevo ventilador magnético

Este nuevo ventilador ha sido diseñado para que con total autonomía brinde al teléfono una ayuda extra para poder mantener la temperatura en niveles saludables. Blackshark es una marca especializada en smartphones para gaming, y en este caso ha lanzado este ventilador para poder refrigerarlo en esas largas sesiones de juegos. Es verdad que su aspecto es un poco aparatoso, pero eso ya nos indica que es bastante eficiente en su tarea de disipar el calor.

El ventilador en acción | Blackshark

Además es muy sencillo de utilizar, ya que al ser magnético, se acopla a tus iPhone con MagSafe de manera sencilla. Es un ventilador compatible con carga inalámbrica de 25W, lo que quiere decir que este puede cargar al iPhone 17 en poco más de una hora, siempre que lo hagamos con el cargador de 45W. Y es que esta es una de sus funciones, la de proporcionar carga rápida sin cables,

El ventilador por tanto se alimenta de esta energía, y cuenta con un módulo de refrigeración TEX con placa de refrigeración semiconductora. El ventilador tiene una potencia de 3000rpm, por lo que puede girar muy rápido en momentos de alta demanda de flujo de aire, mientras que el disipador interno ayuda también a que baje la temperatura rápidamente. Mientras se carga el iPhone, el ventilador puede reducir la temperatura superficial hasta en 13 grados, lo que no está nada mal.

La IA está presente en este ventilador, ya que es capaz de hacer una monitorización en tiempo real la salida de calor, y va ajustando la potencia del ventilador para que siempre tenga el funcionamiento más eficiente. El objetivo es proteger a la batería de altas temperaturas mientras se carga, algo ideal en los meses más calurosos del año, donde muchos móviles deben aplicar sistemas de limitación de la carga para reducir la temperatura.

La fuerza magnética de este ventilador es la máxima, de 15N, gracias a un conjunto de 18 imanes N52 de doble cara, que mantiene el ventilador estable en su posición. Cuenta con distintos modos de funcionamiento, de refrigeración y carga inalámbrica a la vez, o el de refrigeración magnética solamente. Un modo ideal para jugar durante muchas horas, ya que se limita a mantener fresco el teléfono aunque la exigencia de rendimiento sea alta.

Por último, cuenta con iluminación RGB personalizable en varios colores, como son ciclo lento, azul hielo constante y morado constante. Su peso es de 93 gramos y tiene unas dimensiones de 65,49×22,7 mm. De momento se ha puesto a la venta en China por unos 26 euros al cambio.