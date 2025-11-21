Controles hápticos de tu Amazon Echo, ¿qué son y cómo personalizarlos?

Los altavoces inteligentes de Amazon además de responder a las órdenes directas que les damos de viva voz, también responden cuando los tocamos. Más allá de pulsar sus botones, podemos transmitirles órdenes con una serie de toques.

Activa los controles hápticos en tus Echo

Aunque los más puristas no estarían de acuerdo con llamarlos controles hápticos, sino gestos de toque. Ya que, si lo comparamos con esta función en los teléfonos móviles, los altavoces no tienen la propiedad de vibrar para transmitirnos esas sensaciones, lo cierto es que responden a nuestras órdenes. Un sistema de transmisión de órdenes sencillo e intuitivo, para el cual es necesario que el dispositivo simplemente se encuentre en una superficie estable. Ya que si lo colocamos en un lugar donde pueda absorber el impacto o donde no pueda sentir el golpe.

No siempre podemos transmitir órdenes de viva voz a nuestros dispositivos, bien sea por que nos encontramos en medio de una llamada o conversación que no queremos interrumpir para pedirle a Alexa que pare, o simplemente porque no queremos que nos escuchen o despertar a otros miembros de la casa. Una ventaja de que estos dispositivos cuenten con “sentido del tacto” nos facilita mucho la tarea.

En el caso de los altavoces de Amazon, podemos llevar a cabo una serie de acciones simplemente utilizando una serie de toques en la parte superior del dispositivo. Para esto los controles hápticos deben estar activados. Aunque también si no quieres usar este tipo de comunicación, también puedes optar por inhabilitarlos, en cualquiera de los casos, debes seguir los siguientes pasos.

Desde la app de Alexa , busca y selecciona el dispositivo en cuestión.

, busca y selecciona el dispositivo en cuestión. Pulsa sobre este para acceder al menú flotante que aparece desde la parte inferior de la pantalla.

En la esquina superior de esta, pulsa sobre el icono de la rueda dentada para acceder a los ajustes.

para acceder a los El siguiente menú nos ofrece una amplia selección de ajustes, desliza hacia arriba hasta encontrar “ controles hápticos”

Pulsa sobre esta, para acceder a las opciones.

Desde este nuevo menú tenemos la opción de activar o desactivar el control táctil, este permite llevar a cabo una serie de acción predeterminadas como finalizar una llamada o un drop in, descartar un temporizador o posponer una alarma.

También podemos aplicar este mismo principio a diferentes funcionalidades que nos ofrece, por el momento solo podemos controlar la reproducción, pulsando y reanudando con un simple toque. Tendremos que esperar para comprobar si en un futuro nos ofrecerán nuevas funcionalidades. Que incluso permite otras funcionalidades variando la fuerza del toque e incluso el número y la velocidad de estos. En el futuro podremos saber qué nos depara. Una funcionalidad que no comparten todos los dispositivos Alexa y que por el momento solo está disponible en los Echo Dot (Generaciones 4 y 5), Echo Dot con Reloj (Generaciones 4 y 5) y Echo Pop.