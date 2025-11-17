Los Samsung Galaxy Buds 4 Pro se filtran con interesantes novedades en su diseño

Samsung está trabajando en una nueva generación de sus auriculares de alta gama, y ahora hemos conocido novedades muy interesantes, que le van a dar a estos auriculares un perfil mucho más versátil y práctico, y, por otro lado, algo que encontramos cada vez en más modelos de auriculares de diferentes fabricantes. Hablamos de los controles táctiles, que no permiten disfrutar de un control total del teléfono sin tocarlo, de la reproducción y de otros muchos aspectos. Además, este modelo llegaría al mercado con importantes novedades en su diseño, que se han filtrado gracias al software de los coreanos.

One UI 8 nos desvela cómo serán estos auriculares

Como suele ocurrir en otras ocasiones, la capa de personalización de Samsung suele adelantar algunos detalles de sus dispositivos, ya que en algunas ocasiones estos aparecen ya antes de llegar al mercado entre el código de la propia capa de personalización. Y es lo que ha pasado ahora, no solo porque aparezcan en el código, sino porque además podemos ver un esquema de su diseño entre ese mismo código.

Estos auriculares se han dejado ver en ese esquema con un diseño similar al de sus predecesores, pero con diferencias claves en este sentido. El modelo que se ve en el esquema es el Pro, aunque estaría en desarrollo un modelo estándar, de los que sabemos ya sus denominaciones internas. El estándar es el Handel, mientras que el modelo Pro se conoce como Bach.

Desde Android Authority han podido reproducir un vídeo extraído del software de One UI 8, que nos muestra una animación sobre cómo se deben utilizar los controles táctiles de sus vástagos. Y ahí es donde podemos apreciar el diseño renovado con el que contarán estos auriculares. Concretamente, es la versión 8.5 de One UI la que nos muestra este nuevo aspecto de los auriculares.

En otra de las animaciones se puede ver el estuche de carga de estos auriculares, y aquí es donde podemos apreciar más los cambios. Ya que el estuche de carga cambia por completo su aspecto, y pasa a ser rectangular, y plano, alojando a los auriculares horizontalmente, en lugar de verticalmente como hemos visto en sus predecesores. Además, se puede apreciar un diseño diferente de los vástagos, más rectos, y en general con un diseño bastante más pulido y minimalista que los actuales modelos.

Por tanto, aunque Samsung sigue apostando por el mismo diseño, con vástagos alargados, en general lo pule con un aspecto más moderno y cambia por completo el estuche de carga, que nos recuerda más al de los modelos más antiguos de la marca. Se espera que estos nuevos auriculares lleguen al mercado a comienzos de 2026, seguramente junto a los Samsung Galaxy S26, que se presentarán a finales de enero, aunque se ha especulado también con un posible retraso hasta finales del mes de febrero, veremos qué ocurre finalmente.