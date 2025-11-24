El Moto G Stylus de 2026 se deja ver en varias imágenes reales

Motorola tiene en el mercado una amplia gama de smartphones, entre la que nos encontramos algunos modelos sorprendentes, y que incorporan como en este caso, un accesorio tan potente y atractivo para el consumidor como suelen ser los lápices inteligentes. En esta ocasión este accesorio suele encontrarse en Moto G Stylus, que ahora están en pleno desarrollo de una nueva generación para 2026.

Un diseño bastante similar

Hablamos del Moto G Stylus de 2026, un teléfono que parece ser bastante similar a su predecesor en términos de diseño. En este caso, se trata de una versión de color Beige, que tiene un acabado con tacto de cuero vegano. En el módulo de cámara encontramos cuatro lentes, pero solo tres pertenecen a un sensor, mientras que el cuarto aloja el flash LED, también con aspecto de una lente común de cámara.

Delante podemos ver que contará con un panel de pantalla plano, al que le acompañará también un sensor frontal dentro de un orificio. Se esperan pocas novedades en este teléfono más allá de una nueva gama de colores, donde estaría la nueva variante Lightest Sky, un color azul más sofisticado y atractivo sobre el resto de características, no se sabe nada más, pero repasando la ficha original podríamos fijarnos en algunos aspectos con margen de mejora.

Recordemos que el modelo de 2025 se convertía en realidad el pasado mes de abril. Llegaba con una pantalla de tecnología AMOLED, con una diagonal de 6,7 pulgadas, así como resolución Full HD+ y una tasa de refresco elevada de 120 Hz. En cuanto al procesador, llegaría con un Snapdragon 6 Gen 3, un modelo de gama media que nos ofrece un rendimiento más que suficiente para un smartphone de gama media.

Respecto de la cámara de fotos, esta contaba con dos sensores traseros, aunque el módulo mostraba también un total de tres. Estos eran de 50 megapíxeles principal, y un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Delante la cámara selfie ofrece 32 megapíxeles. En términos de batería, llegaba con una estándar, de 5000 mAh, que eso sí, carga muy rápido gracias a una potencia de 68 W con cables. Sin cables ofrece una potencia de 15 W.

Por último, su pantalla incorporaba un lector de huellas integrado debajo del panel. Teniendo en cuenta estas características, podemos esperar sobre todo mejoras en el procesador, que podría pasar a ser de la Serie 7 de Snapdragon, o incluso un MediaTek Dimensity de la serie 7000. La cámara de fotos podría incorporar un tercer sensor, quizás un telefoto de 13 megapíxeles también. Y por supuesto, con un lápiz si cabe aún más inteligente y con un tacto más real.

Y como no, Android 16 y la IA serán protagonistas para sacarle mucho más partido a este lápiz. Y es que este es de los pocos teléfonos que nos ofrecen este accesorio de fábrica, junto a los móviles de Samsung más avanzados, como sus plegables Z Fold o los modelos Ultra de los Galaxy S.