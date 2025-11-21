Google podría estrenar un mando a distancia solar en su futuro Streamer

No hay nada más molesto que sentarse en el sofá, echarse la manta por encima, y cuando cogemos el mando a distancia de la TV, Chromecast, Fire TV o dispositivo similar, comprobar que no tiene pilas y que tenemos que levantarnos a cambiarlas. Pues bien, para eso existen desde hace años, aunque solo algunos fabricantes los han implementado, los mandos solares, con placas integradas. Y ahora hemos conocido que Google ya ha llegado a un acuerdo de colaboración con una empresa especializada en este tipo de componentes.

Para el próximo dispositivo de TV de Google

Esta información no proviene de una filtración ni tampoco es oficial de Google, sino que ha sido la empresa Epishine la que ha desvelado que ha llegado a un acuerdo con para, literalmente, el lanzamiento de un nuevo mando a distancia de Google TV. A esto se une que recuerdan que han sido seleccionados a través de otra empresa, Ohsung Electronics, que a su vez es el proveedor oficial de referencia de mandos a distancia de Google, por lo que la relación directa queda acreditada.

El nuevo Google TV Streamer | Google

Según el comunicado de la empresa, para el nuevo mando a distancia de Google TV, proporcionarán la tecnología de celdas solares interiores que sustituyen a las baterías desechables, las pilas. Se fabrican con materiales orgánicos y se imprimen a escala industrial. Con las células, no es necesario captar luz solar directa, sino que es suficiente que reciban luz artificial para ir recargando las baterías internas.

Esto quiere decir que con la propia luz natural que entre en la habitación por el día, o la luz artificial de la noche, estas se cargarán constantemente, por lo que siempre tendrá batería el mando, y no nos dejará nunca más en la estacada. Incluso junto al anuncio de esta nueva colaboración, han publicado una imagen del mando de Google TV con esta tecnología. Donde podemos ver en la parte inferior de la botonera, las celdas solares que servirían para cargar el mando.

Ahora bien, lo que queda claro es que este fabricante proporcionará la tecnología para equipar a los mandos de Google TV de esta energía solar. Pero no queda claro si lo hará en los productos de Google, como por ejemplo futuros Streamer, o hablan en general de dispositivos con Google TV de otros fabricantes. Esto es lo que no queda claro, pero en cualquier caso, parece que será cuestión de tiempo que esto termine llegando también a los dispositivos de la propia Google.

Desde luego es la mejor solución posible al siempre molesto momento de quedarse sin pilas. Y es que aunque suelen durar bastante, ese momento termina llegando, aunque hay que decir que cualquier dispositivo con Google TV puede ser controlado desde el smartphone, pero si no lo tenemos a mano, también tendremos que levantarnos. Ojalá lleguen pronto estos mandos solares.