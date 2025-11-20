La alternativa de Samsung a las Ray-Ban de Meta va tomando forma

Las gafas inteligentes de Meta, las que ha lanzado bajo las marcas Ray-Ban en mayor medida, y también Oakley, han sido un completo éxito. De hecho, han cambiado los planes de sus competidores, que ahora están apostando también por las gafas de sol tradicionales en paralelo con sus planes más ambiciosos en el segmento de la realidad mixta. Pues bien, en este caso es Samsung el fabricante que está apostando también por este formato de gafas inteligentes. Y lo hace con un nuevo modelo que estaría ya en desarrollo, y que podría llegar en un par de años.

Unas gafas XR con aspecto más clásico

Como sabéis, el pasado mes Samsung lanzaba al mercado sus primeras gafas de realidad mixta con Android XR, el sistema operativo creado por Google para este tipo de gafas, y que son una clara alternativa a las Apple Vision Pro. Pues bien, dentro de esa gama XR habría también espacio para unas gafas más tradicionales, pero con componentes que haría de ellas un dispositivo inteligente. Las gafas parecen haber sido ya identificadas en documentación con el modelo SM-O200P.

La clave en este modelo es la letra O, ya que en las XR de realidad mixta ese lugar lo ocupa una letra I, esto quiere decir que estamos ante dispositivos diferentes. La información alrededor de estas gafas es bastante limitada, pero en rasgos generales, giran alrededor de que su diseño será similar al de las Ray-Ban de Meta. Unas gafas de corte tradicional, que ignoramos si están apadrinadas por una marca de renombre, y que contará con un hardware similar.

Esto quiere decir que tendrían una cámara en un lateral, capaz de grabar vídeo y hacer fotos. Ese vídeo se podría transmitir en directo, y en el caso de Samsung imaginamos que haría uso de Gemini como el asistente de IA para acompañarnos en el día a día con su gran capacidad para entender el contexto que nos rodea, en este caso alrededor de las gafas. Los planes de Samsung pasarían por unas primeras gafas en 2026, con lentes Transitions, que se oscurecen de forma automática cuando les da el sol y viceversa.

Estas gafas tendrán conectividad Bluetooth, y se podrán controlar desde el móvil gracias a una app específica. Un aspecto interesante es que contarían con un módem capaz de gestionar conexiones de datos móviles, no sabemos si 4G o 5G, algo que las gafas de Meta no ofrecen actualmente. Estas primeras gafas de 2026 no contarían con pantallas, como las que han estrenado desde Meta hace unas semanas. Eso llegaría ya en 2027, cuando Samsung ya tendría planeado lanzar un par de gafas inteligentes con pantalla.