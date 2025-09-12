La potente tableta Oppo Pad 5 filtra sus principales características

Estamos en una época propicia para el lanzamiento de nuevas tabletas. La vuelta al cole y al trabajo tras el verano suele ser un buen momento para invertir en uno de estos dispositivos. Una tableta que parece bastante cerca de lanzarse al mercado, y que ahora se ha filtrado para brindarnos sus características más importantes, con las que la firma china quiere posicionar a esta tableta entre las más potentes del mercado.

Lo que se espera de esta Oppo Pad 5

La filtración proviene de uno de los filtradores más activos, si no el que más, de la escena tecnológica china. Ha desvelado relevantes aspectos de su ficha técnica, que nos dan una idea bastante certera de lo que esperar de esta tableta. Como una pantalla de grandes dimensiones, con una diagonal de 12,1 pulgadas, con un panel LCD, así como una resolución muy elevada, de nada menos que 3K. Y para rematar el conjunto visual, una tasa de refresco de 144 Hz, lo que nos brinda una de las mejores pantallas de su categoría.

Sin duda el procesador es lo que nos dice dónde se va a ubicar esta tableta, y es evidentemente en la parte más alta, como buque insignia de la firma. Ya que contará con un potentísimo procesador MediaTek Dimensity 9400+, el más potente con el que cuenta el fabricante, y reservado a smartphones de altísima gama. Este vendrá acompañado además de 16 GB de memoria RAM, así como de 512 GB de almacenamiento interno. Por lo que en cualquier caso estará respaldado con una gran capacidad para gestionar la multitarea y las aplicaciones y juegos más exigentes.

Además, ha desvelado la capacidad de su batería, que sería de 10300 mAh, una capacidad notable para su tamaño, y que en este caso contaría con una carga rápida de 67 W. Con ella se podrá cargar una batería de tales dimensiones en un tiempo bastante razonable. También ha desvelado su cámara de fotos principal, que contará con unos modestos 8 megapíxeles y tendrá un peso de 579 gramos. Llegaría en tres colores, gris, púrpura y plata. Sobre cuándo será una realidad, se espera que sea presentada en China en un evento el próximo mes de octubre.

Una tableta que, por tanto, es de esperar que llegue al mercado de la mano de los nuevos Oppo Find X9, los topes de gama de la firma asiática, que serán de los últimos topes de gama en presentarse este año. Una tableta de Oppo que desde luego va a ir sobrada de potencia para ejecutar las tareas más exigentes, y de la que no tenemos noticias sobre su diseño. El de su predecesora era bastante simple, sinceramente no el más adecuado para una tableta de alta gama, algo que esperemos mejore con esta nueva generación, y que estrene un diseño más espectacular.