La nueva Moto Pad 60 NEO es una tableta económica y potente para la gama media

Hace unos días os contábamos que Motorola estaba a punto de lanzar una nueva tableta de precio asequible. Y ahora esta es oficial, la firma ha desvelado todas sus características y precio. Y hay que decir que es una tableta con una excelente relación de características y coste, que además llega con un diseño elegante y propio de una tableta de un coste más elevado.

Ficha técnica de la nueva Moto Pad 60 NEO

Esta tableta se ha estrenado en el mercado indio de momento, y lo ha hecho con una pantalla de 11 pulgadas de diagonal. Cuenta con una resolución de 2.5 K y tecnología LCD, por lo que destaca sin duda alguna por esa elevada resolución, 2.5 K, o lo que es lo mismo, 2560x1600 píxeles. Presume de una tasa de refresco de 90 Hz, lo que es de agradecer en una tableta tan asequible como esta.

Moto Pad 60 NEO | Motorola

Además, cuenta con certificación de TÜV Rheinland que nos protege de su luz azul cuando la usamos durante horas. El brillo pico es de 500 nits. Es una tableta que cuenta con bastante potencial de rendimiento, gracias a un procesador MediaTek Dimensity 6300, con tecnología de 6 nm, y que integra una GPU Mail-G57 MC2. A este procesador le acompañan 8 GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 128 GB de almacenamiento interno, que se puede ampliar mediante tarjetas microSD hasta los 2 TB.

Una tableta que cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles con autoenfoque, y que delante la cámara frontal cuenta con un sensor de 5 megapíxeles para selfies. Su batería es de 7040 mAh, una capacidad media, y que se carga mediante una potencia de 20 W, que no es precisamente lo más rápido que hay en el mercado. Eso sí, el cargador incluido es de 68 W, una pena que no sea acorde a la potencia de carga de la tableta.

Esta tableta ofrece una conectividad completa, con conectividad 5G, así como 4G LTE. Integra Wifi de doble banda, Bluetooth 5.2, así como GPS y conector USB tipo C para recargar su batería. En términos de diseño, se trata de una tableta muy atractiva, con detalles premium. Como el perfil recto y con apariencia de aluminio, propio de los móviles de alta gama. Además, su acabado verde ofrece un aspecto fresco y actual, con un módulo de cámara bitono.

Precio de la tableta Moto Pad 60 NEO

La firma ha lanzado la tableta en India con un precio bastante competitivo. Parte de los 147 euros al cambio, para la versión que cuenta con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno con conectividad 5G. Una tableta que se une al modelo Pro lanzado la pasada primavera, que contaba con pantalla de 144 Hz y un tamaño de 12,7 pulgadas, más grande. Sobre si llegará a España, es toda una incógnita, pero teniendo en cuenta que el fabricante no distribuye ninguna de sus tabletas en su país actualmente, no somos especialmente optimistas.