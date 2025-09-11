Acercar y alejar notificaciones en tu reloj Samsung, ¿para qué sirve?

Cada vez es más habitual el uso de relojes inteligentes, los cuales incluyen un amplio catálogo de opciones, además de para lo que fueron creados. Además de conocer la hora, estos incluyen sensores con los que podemos controlar nuestra salud y hábitos de vida. Pero no es lo único que pueden hacer. A continuación, te contamos un truco con el que mejorar la visibilidad de los contenidos de la pantalla de tu smartwatch.

Mejora la visualización acercando los contenidos

Los relojes inteligentes se han convertido en un indispensable para sus usuarios. A través de estos tenemos acceso a una amplia selección de aplicaciones y funcionalidades. En sus pequeñas pantallas, si las comparamos con las de otros dispositivos como teléfonos o tabletas, podemos ver todo tipo de información.

Truco para acercar y alejara las notificaciones | TecnoXplora

Desde la principal funcionalidad que es la de ofrecernos la hora, pasando por las pulsaciones, los pasos que hemos dado, el tiempo e incluso las calorías que hemos consumido. Además de controlar nuestra salud, midiendo el oxígeno en sangre, la tensión, el azúcar en sangre, e incluso la temperatura corporal, también podemos gestionar nuestros mensajes, citas o correos electrónicos, todo esto desde nuestra muñeca.

Aunque la calidad de esta pantalla es cada vez mejor, lo cierto es que puede que necesitemos una ayudita extra a la hora de leer los textos que nos muestra. Por lo que se hace necesario acercar el contenido de una pantalla o dicho de otra forma, hacer zoom, para leer con más facilidad. En los ajustes del reloj podemos configurar el tamaño tanto el tipo como el tamaño de la letra, entre otros aspectos, como la iluminación y el encendido de la pantalla. Si quieres que tus contenidos se muestren de forma discreta y solo aumentar el tamaño de aquellos mensajes que nos interesan, podemos usar este sencillo truco.

El cual consiste en dar dos toques a la pantalla de nuestro reloj, estos deben ser rápidos y cortos. De manera que, si necesitamos ampliar el contenido, en esta acción vemos como el tamaño de la letra aumenta de forma temporal en nuestra pantalla. Para que vuelva a mostrarse al tamaño original, solo necesitamos repetir la operación y tocar de nuevo de la misma forma la pantalla del reloj.

Este efecto lupa, nos ayudará a ver con más claridad el contenido de nuestros mensajes de texto e incluso las diferentes opciones de los menús de nuestro reloj. De una forma rápida y sencilla hacemos zoom en la pantalla. En el caso de los mensajes de texto, esto solo se aplica a los mensajes de texto y no al resto de la interfaz de la aplicación, donde el resto de texto permanecerá a su tamaño original. Un truco con el que solo permite aumentar una sola vez el contenido de la pantalla, por lo que no dispone de diferentes tamaños, solo el original y el resultado de tocar la pantalla. Lo cual es de gran ayuda, si somos de los que necesitamos gafas para ver de cerca y no las tenemos cerca.