CON ASPECTO DE SMARTPHONE
Xiaomi presenta un rival para el Kindle con Android y tamaño mini
El nuevo lector de libros electrónicos de los chinos destaca por un tamaño compacto y un enorme espacio de almacenamiento.
En estos días de vuelta al cole, no está de más andar con un lector de libros electrónicos a mano. Estos nos vienen muy bien no solo para leer libros, sino también para repasar documentos, e incluso en algunos casos hacer anotaciones en pantallas que simulan el aspecto del papel. Más allá de los tradicionales lectores de ebooks de 6 y 7 pulgadas, hay fabricantes que apuestan por factores de forma alternativos, como el que ahora nos brinda Xiaomi, con aspecto de smartphone, pero con tamaño ultra compacto.
Ficha técnica del Xiaomi Moaan InkPalm Mini Plus 2
Este nuevo lector de libros electrónicos destaca por ese tamaño mini, que se basa en una pantalla de tinta electrónica con un tamaño de tan solo 5,84 pulgadas, y con una relación de aspecto más alargada, similar a la de un smartphone. Este es sin duda su gran atractivo, ya que se agarra como si de un smartphone se tratara, con total comodidad. Con esta pantalla de tinta electrónica podemos leer durante horas, incluso durante la noche gracias a la iluminación indirecta.
Esta pantalla tiene una resolución de 1440x720 píxeles, y cuenta con 32 niveles de temperatura de color, así como de 256 niveles de grises. Uno de los aspectos más destacados de este ebook es que tiene un enorme almacenamiento interno, de nada menos que 512 GB, lo que multiplica casi por diez el almacenamiento de sus competidores mejor dotados. Desde luego en este almacenamiento podemos guardar cientos de miles de documentos de texto, es una cantidad de almacenamiento inabarcable si solo se dedica a este tipo de archivos de texto.
Las dimensiones de este lector, como decimos, son similares a las de un smartphone, concretamente de 158.9 x 78.6 x 6.9 mm, y con un peso más liviano que sus competidores de Amazon, con solo 140 gramos. Este lector llega con Android 14 como sistema operativo, por lo que nos da acceso a un mayor número de aplicaciones. El dispositivo cuenta con un procesador Rockchip RK3566. Su batería es de 2250 mAh, y con ella cargada al completo podemos leer libros durante más de un mes. Cuenta tanto con Bluetooth 5.1, como con Wifi de doble banda.
Un nuevo dispositivo que sin duda alguna es una alternativa interesante a los tradicionales lectores de libros electrónicos, y que con la inclusión de Android, permite sacarle mucho más partido de otras alternativas donde el uso se limita solo a archivos de texto. De momento este lector de libros electrónicos se ha lanzado en China por unos 180 euros al cambio, y siendo sinceros, no es de esperar que llegue a España, pero siempre tendremos la opción de importarlo desde alguna de las numerosas tiendas asiáticas donde Xiaomi vende estos dispositivos.
