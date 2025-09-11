La enorme batería y cámaras del Xiaomi 16 se filtran con interesantes mejoras

Los tenemos muy cerca, a la vuelta de la esquina, el lanzamiento de los Xiaomi 16 se celebrará en China en cuestión de semanas, y poco a poco se van desvelando nuevos detalles sobre lo que serán capaces de ofrecernos en el momento de su lanzamiento. Hay mucha expectación por conocer cómo mejorarán estos teléfonos a los actuales topes de gama, los Xiaomi 15T, que se presentarán en España en unos días. Y ahora nuevas filtraciones nos dan una idea de lo que esperar de estos potentes teléfonos.

Mejoras en batería y cámaras

Las nuevas informaciones provienen de uno de los filtradores más activos de la escena Android, Yogesh Brar, que ha desvelado algunas de las características de este teléfono de alta gama de Xiaomi. Y es que la batería será uno de los grandes puntos fuertes de este teléfono, ya que contará con una capacidad poco habitual en un tope de gama, y desde luego nunca vista en este segmento dentro de la marca.

Según el filtrador, el nuevo Xiaomi 16 contará con una batería de nada menos que 7000 mAh, que es sencillamente una de las más grandes entre los móviles de alta gama que podemos encontrar en el mercado. Esta además se cargará muy rápido gracias a una potente carga de nada menos que 100 W. Por tanto, será más potente que la de su predecesor, además se cargarán a gran velocidad, incluso sin cables, gracias a la carga inalámbrica de 50 W.

Un móvil que será aún más resistente al agua y al polvo que sus predecesores, con una certificación IP69. Respecto de la cámara, también ha desvelado importantes detalles sobre la cámara de fotos, que obviamente debe ser una de las mejores de Xiaomi, con permiso del Xiaomi 16 Ultra. Esta cámara contará con tres sensores traseros, empezando por uno principal de 50 megapíxeles Omnivision. En segundo lugar, tendremos un ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como un teleobjetivo de 50 megapíxeles.

Por tanto, serán prácticamente unos sensores muy parecidos a los de sus predecesores, pero en este caso con algunos detalles diferentes, con algunas mejoras puntuales en la apertura de estos, que harán que las fotos que obtenga el teléfono sean mucho mejores en condiciones de poca luz, que es donde más flaquean las cámaras de cualquier smartphone. Hay más detalles filtrados del Xiaomi 16, como su pantalla.

Esta contará con un tamaño de 6,3 pulgadas de diagonal, que curiosamente será algo más reducida que la del Xiaomi 15, que era de 6,32 pulgadas, un panel que como no podía ser de otra forma, cuenta con un panel OLED. Por tanto, parece que una de las grandes novedades de este Xiaomi 16 será a su vez la incorporación de una de las baterías más grandes del mercado. Sobre su fecha de lanzamiento, aunque no hay nada oficial, las filtraciones apuntan a que será el próximo 25 de septiembre cuando esta gama de teléfonos se convertirá en una realidad.