Xiaomi lanza su nuevo cepillo de pelo inteligente en España

El fabricante chino seguramente tenga la gama de productos de tecnología de consumo más variada y diversa del mercado. Donde podemos encontrar incluso dispositivos tan cotidianos como un cepillo de pelo convertido en un objeto inteligente. Eso es lo que acaba de lanzar la marca en nuestro país. Un dispositivo que puede añadir determinadas funciones que pueden mejorar y mucho el aspecto del cabello.

Precio y disponibilidad en España

El Xiaomi Cordless Hair Straightener acaba de ponerse a la venta en España por 69,99 euros. Llega en un único color blanco perla, y su disponibilidad es inmediata para el envío.

Xiaomi Cordless Hair Straightener | Xiaomi

Ficha técnica del Xiaomi Cordless Hair Straightener

Este no es un cepillo más, de ahí la etiqueta de inteligente, porque ofrece funciones adicionales que permiten disfrutar de un mejor cabello en el día a día. Este cepillo alisador cuenta con seis emisores de iones negativos, que al expandirse por el cabello pueden suavizarlo para que sea más sencillo alisarlo, y, por tanto, contar con menos resistencia en el momento del cepillado. De esta manera es más sencillo combatir al cabello encrespado.

Lo mejor es que este cepillo se puede usar en cualquier lugar sin necesidad de conectarlo a un enchufe, para ello cuenta con una batería recargable. Esta tiene una capacidad de 3200 mAh, que nos permite alisar 4 veces si el cabello es corto, 4 veces si se trata de media melena, o hasta tres veces si se trata de una melena larga, que necesita de más tiempo de funcionamiento.

Para transportarlo, cuenta con un botón que bloquea el resto de botones del cepillo, por lo que se evita que se pueda poner en marcha accidentalmente. Para su funcionamiento, el cepillo cuenta con unas púas que están recubiertas de cerámica. Así se evitan daños en el cabello por calor excesivo, lo que lo mantiene suave y brillante después del cepillado y alisado de este.

Este cepillo se puede configurar con tres modos de uso diferentes, que básicamente modulan la temperatura de las púas para que el alisado sea más o menos eficiente, y sobre todo que se adapte a nuestro tipo de cabello. Ya que en el modo de baja temperatura podemos modelar cabellos finos, teñidos o dañados. La temperatura media es adecuada para cabellos ondulados. Mientras que la temperatura más alta es ideal para el cabello grueso y rizado.

Estos modos funcionan a 160 °C, 180 °C y 200 °C, por lo que la temperatura es clave en todo este proceso. Este cepillo lega con una función de apagado automático, que evita posibles quemaduras de quedarse encendida durante un tiempo excesivo. Por último, cuenta con un conector USB tipo C para poder recargar su batería. Sin duda un cepillo de pelo que puede facilitar mucho a esas personas con pelo largo que siempre deben invertir un tiempo extra para que este luzca brillante y voluminoso.