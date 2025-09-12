El diseño de los Nothing Ear 3 se queda sin secretos

Nothing tiene nuevos auriculares a la vuelta de la esquina. Y tanto las redes oficiales del fabricante como las de los filtradores han dejado prácticamente sin secretos el diseño de la nueva generación de los auriculares Bluetooth de la marca. Estamos hablando de su modelo más avanzado, que como podemos comprobar en las imágenes, va a apostar de nuevo por las transparencias, y un diseño transgresor desde luego. Unos auriculares que mantienen las señas de identidad Nothing, a la vez que mejorarán su rendimiento.

Este será el aspecto de los Nothing Ear 3

La propia Nothing publicaba hace unas horas en sus redes sociales una imagen y un vídeo de estos auriculares. Con ambos quedan bastante claras las líneas de estos auriculares, y de su propio estuche. Y una vez más el fabricante demuestra ser toda una tendencia dentro de la industria, con unos auriculares que presumen de un diseño exquisito, no solo en los propios dispositivos, sino también en el estuche de carga y transporte. Ahora el diseño es algo más estilizado en los auriculares, con esa mezcla de transparencia y acabado de aluminio que caracteriza a la marca.

Ahora parece que los vástagos son más rectos y menos redondeados, con el característico punto rojo en la parte superior. También se adaptan a los oídos mediante almohadillas blancas, y sin duda vemos un aspecto muy interesante en el estuche de transporte. Este tiene un diseño acabado en aluminio, con bordes rectos de esquinas redondeadas, algo más propio desde luego de los móviles de alta gama, que suelen contar con estos acabados premium, y eso es lo que transmiten estos auriculares.

Un aspecto importante de este nuevo modelo es que incorpora un nuevo botón en la funda para hablar, que veremos exactamente para qué sirve. Este se habría equipado además de un súper micrófono, que entendemos que podrá captar el sonido de una manera clara y nítida, y que entendemos será clave para el uso de ese botón para hablar que ahora podemos apreciar en la carcasa o estuche.

En general, ahora el diseño del estuche es mucho más delgado, y los auriculares también se ven más compactos en general, y como era de esperar, con un aspecto más pulido y más fresco en general. En el caso del mensaje en redes sociales de Nothing, la compañía ha destacado que contará con una señal más potente, algo que nos hace pensar que quizás estos auriculares cuenten con una conectividad de última generación, como es el Bluetooth 6. No creemos que Nothing vaya a apostar ahora por un sistema de comunicación con el smartphone mediante Wifi, como ya hemos visto que están probando otros fabricantes, nunca hay que descartarlo.

Unos auriculares que es de esperar que se presenten muy pronto, como ha dicho el propio fabricante, veremos si eso quiere decir unos días, o varias semanas. Nos inclinamos más bien por lo primero, teniendo en cuenta que en esta presentación se estrenará el nuevo ecosistema de software de Nothing OS 4.0.