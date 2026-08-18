FUTURO MIEMBRO DE LA GAMA
El Poco M8x 5G desvela sus características antes de presentarse
La gama M8 seguirá creciendo, ahora con un móvil que sería una versión global de un smartphone de Redmi ya existente.
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Poco sigue desarrollando nuevos teléfonos, y actualmente está trabajando en un nuevo modelo, que parece orientado a la parte más asequible de la gama media. Un terminal que destacará por una batería de garantías, junto a un resto de ficha técnica donde el equilibrio será el rasgo fundamental. Vamos a conocer los detalles de este teléfono, que puede estar cerca de convertirse en realidad, aunque no sabemos exactamente si se dejará ver solo en China o India, o dará el salto a Occidente.
Lo que ya se sabe del Poco M8x 5G
Lo que ahora se ha filtrado es que el teléfono llegará con una pantalla bastante grande, con una diagonal de nada menos que 6,9 pulgadas, rozando las 7 que muy pocos dispositivos han alcanzado en los últimos años. Esta cuenta con resolución HD+, así como una tasa de refresco de 120 Hz. Curiosamente, este teléfono llegaría con panel LCD, que por primera vez aparece en un teléfono de esta serie M8, que siempre ha contado con pantallas AMOLED; cuando menos, algo bastante curioso.
Sobre el rendimiento, dependerá de un procesador Snapdragon 4 Gen 5 junto a 4GB de memoria RAM, así como 128 GB de almacenamiento interno, unos números correctos sin más, de un móvil de gama media humilde. Otra de las características importantes que se han filtrado
Han sido la batería, que contaría con una capacidad de 6000 mAh, así como una carga de 33 W de potencia con cable, no es muy potente, pero digna como carga rápida.
Se especula con que este teléfono podría ser en realidad un Redmi 17C 5G remarcado, algo que no nos extraña lo más mínimo, porque es algo que suele hacer Xiaomi constantemente con ambas marcas, un trasvase de modelos de una marca a otra cuando estos salen de China, donde predomina Redmi, frente a Poco, que es la marca más común en Occidente y concretamente en Europa.
De momento parece que este modelo llegaría al mercado indio esta misma semana, e ignoramos si dará el salto a Europa y por tanto, a España, es posible, pero de momento es una incógnita absoluta. Lo normal es que el teléfono pueda ver la luz a finales de este mes de agosto, o comienzos de noviembre, cuando será un terminal ideal para acompañarnos en la vuelta a la rutina, ya sea a los estudios o al trabajo.
Todo esto viene de reputados filtradores con una gran trayectoria con sus filtraciones, que a menudo se han convertido en realidad. Por lo que hay que darle bastante crédito a esta información, y a que quizás tengamos un nuevo poco dentro de unas semanas. Actualmente, de la gama Poco M8 se venden dos modelos en España, el M8 5G y el M8 Pro 5G. Por tanto, no es descabellado pensar que pueda aparecer otro modelo en el mercado español a la vuelta del verano.
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