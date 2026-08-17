¿Por qué tiembla tanto Granada? Esto es lo que ocurre bajo tierra en una de las zonas más sísmicas de España

El terremoto registrado este sábado en Granada ha vuelto a poner el foco sobre una cuestión: ¿por qué tiembla tanto esta zona de España? La respuesta está varios kilómetros bajo nuestros pies y tiene que ver con la compleja estructura geológica del sur de la Península.

El seísmo de este sábado, con una magnitud de 5,2, tuvo su epicentro en las proximidades de Alhendín, en el área metropolitana de Granada, y fue sentido en numerosos puntos de Andalucía. El episodio estuvo acompañado posteriormente por decenas de movimientos sísmicos de menor magnitud.

Pero Granada no es una zona sísmicamente activa por casualidad. La provincia forma parte de las cordilleras Béticas, una región en la que la corteza terrestre está sometida a importantes esfuerzos debido a la convergencia entre las placas africana y euroasiática. El Instituto Geográfico Nacional señala que las Béticas constituyen la región con mayor actividad sísmica de la Península Ibérica.

Aunque pueda parecer que las placas tectónicas están completamente quietas, en realidad se desplazan continuamente. Estos movimientos generan esfuerzos y deformaciones en la corteza terrestre que, con el tiempo, pueden acabar provocando rupturas o desplazamientos a lo largo de las fallas.

En la zona de Granada existen numerosos sistemas de fallas activas, especialmente relacionados con la cuenca de Granada. Según el IGN (Instituto Geográfico Nacional), en esta zona predominan fallas de tipo normal con una ligera componente de desgarre, capaces de generar terremotos superficiales.

La cuenca de Granada es, de hecho, una de las zonas donde se concentra buena parte de la actividad sísmica de las Béticas. El IGN recoge numerosos terremotos históricos y recientes en este territorio, así como diferentes series sísmicas.

Una de las más recientes y conocidas fue la serie sísmica de Atarfe-Santa Fe de 2020 y 2021, durante la que se registraron más de 3.000 terremotos. Cinco de ellos alcanzaron magnitudes de entre 4,1 y 4,4, mientras que otro llegó a 4,5 meses después.

¿Puede Granada sufrir un gran terremoto?

Que una zona tenga actividad sísmica no significa que vaya a producirse necesariamente un gran terremoto. Los terremotos no pueden predecirse con precisión, aunque la geología permite identificar las zonas con mayor peligrosidad y estudiar las fallas capaces de generar movimientos.

Lo que sí demuestra el episodio de este fin de semana es que la corteza terrestre bajo Granada continúa activa. Los terremotos son, en cierto modo, la forma en la que el terreno libera parte de la energía acumulada durante los procesos tectónicos que llevan millones de años transformando el sur de Europa.