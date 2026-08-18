Los Xiaomi Redmi Watch 6 Lite y Redmi Watch 6 Active filtran sus características y precios

Xiaomi no para, y ya está trabajando en una nueva generación de wearables asequibles y con muchas funciones útiles. Y estos nuevos modelos van a ser los Redmi Watch 6 Lite y Redmi Watch 6 Active, que seguirán la tradición por parte de Xiaomi de lanzar relojes o pulseras con aspecto de estos con un precio muy asequible y una larga lista de funcionalidades. Estos nuevos dispositivos de Xiaomi están cerca de ser una realidad, y se han filtrado con bastante detalle.

¿Qué más conocemos de ellos ahora?

Pues lo que se ha filtrado es su ficha técnica, gracias a un sitio de seguimiento de precios en un país como Hungría. En esa página hemos sabido que el Redmi Watch 6 Lite cuenta con una pantalla OLED, rectangular, al estilo del Apple Watch. Esta tiene una diagonal de 1,96 pulgadas, y tiene una resolución de 410 x 502 píxeles.

Este llegaría con una batería con capacidad de 470 mAh, que, como suele ser habitual en este tipo de wearables, nos da varias semanas de autonomía, concretamente 18 días, lo que no está nada mal, desde luego. El reloj tiene unas dimensiones de 39,4 x 44,5 x 9,9 mm, lo que es la caja, sin contar la correa.

El reloj llega con varias funciones de salud y seguimiento de la actividad física, como es el análisis de los niveles de oxígeno en sangre, así como de la frecuencia cardiaca. También ofrece resistencia al agua de 5 atmósferas, junto a varios sensores, como un acelerómetro, brújula o de luz, incluso podemos hacer llamadas con este reloj gracias a la conectividad Bluetooth y el altavoz y micrófono con los que cuenta.

Sobre su precio, esta página web ha desvelado que sería de 69 euros al cambio, lo que no está nada mal. Por otro lado, también se ha filtrado el Redmi Watch 6 Active. Un modelo que llega con una pantalla algo más compacta, de 1,85 pulgadas, con tecnología OLED; así como una resolución de 390 x 450 píxeles, mientras que comparten la misma batería con una capacidad de 470 mAh.

Este reloj también medirá el nivel de oxígeno en sangre, mientras que nos permitirá hacer seguimiento de hasta 140 actividades físicas diferentes, o deportes. Este será un reloj más accesible en todos los aspectos, desde las características técnicas hasta el precio, que será más asequible, y se quedará en alrededor de los 45 euros al cambio según esta filtración. Sobre cuándo serán una realidad, es una incógnita, pero la realidad es que es muy posible que llegue como mucho a comienzos del mes de septiembre, época propicia, por el regreso a las clases a finales del verano, así como a la actividad laboral y la rutina del día a día.