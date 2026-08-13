El iPhone 18 dará un gran salto de potencia gracias a la memoria RAM, ¿y de precio?

El mercado de smartphones está siendo sometido a una enorme presión como consecuencia del aumento de los costes de la memoria. En recientes informes, analistas de Counterpoint Research demostraban que en la actualidad el mayor coste de fabricación de un smartphone pertenece a la memoria RAM, habiendo superado por primera vez al procesador. Por eso es tan raro ver cómo los fabricantes se atreven a dar el salto a mayores cantidades de RAM, sabiendo que es algo que afectará directamente en su margen o precio de venta. Y eso es precisamente lo que estaría preparando Apple para sus iPhone 18.

Un importante salto de RAM

En apenas un mes Apple debería presentar sus nuevos iPhone 18, y con ellos las principales novedades de la nueva generación. Un aspecto que seguro no anunciarán oficialmente en la presentación es el aumento de la memoria RAM para el teléfono, algo de lo que Apple no suele presumir, ni detallar nada de forma oficial. Ahora hemos conocido que precisamente los nuevos topes de gama contarán con más memoria RAM, dando un importante salto en un aspecto donde siempre han ido por detrás de los móviles Android.

Ha sido el analista Jeff Pu, con una excelente reputación en el sector, quien ha desvelado que los próximos iPhone 18 contarán con una memoria RAM de 12GB, superior a los 8GB de los actuales iPhone 17. Esto tiene sentido, si tenemos en cuenta que la adopción de Gemini como núcleo de IA de Siri será un aspecto clave para aumentar la memoria disponible. Ahora bien, la gran pregunta es si esto conllevará un aumento de los precios.

Y mucho nos tememos que, como en otros fabricantes, y como hemos visto ya en algunos de sus productos, el aumento de precio sea evidente. Por otro lado, el mismo analista ha avanzado, o ha venido a confirmar anteriores rumores, como que estos nuevos iPhone 18 contarán con una nueva isla dinámica, que se espera sea más pequeña, ya que podría llevarse a debajo de la pantalla parte del Face ID.

Estos rumores sobre la memoria van en contra de lo desvelado por otro analista influyente, como es Ming Chi-Kuo, que afirmaba que el iPhone 18 llegaría con 9 GB de memoria RAM, pero parece que finalmente no será así. El nuevo iPhone 18, la versión más accesible, contará con el nuevo procesador Apple A20, algo que también ofrecería el iPhone 18e, el teléfono más barato de Apple, que se espera para el próximo mes de febrero o marzo.

Un iPhone 18 que, si los rumores están en lo cierto, podría presentarse a comienzos de 2027, y no ahora en septiembre, por primera vez en muchos años. Y todo por la irrupción del iPhone Ultra, el primer plegable de la marca, que se presentaría ahora en el mes de septiembre, pero no se pondría a la venta hasta comienzos de 2027.