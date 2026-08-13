Commodore lanza de nuevo su icónico joystick TAC-2

Quienes crecimos a finales del siglo XX, el Commodore 64 fue sinónimo de felicidad y casi ciencia ficción, uno de esos dispositivos que te dejaban con la boca abierta y demostraban que estábamos ante una nueva era en el entretenimiento doméstico. Hoy, millones de personas en todo el mundo recuerdan con mucha nostalgia este ordenador personal, y quien más y quien menos ha intentado recuperar aquellas sensaciones con nuevas versiones de este dispositivo. Y no solo hablamos del teclado, donde se alojaba realmente el cerebro de la bestia, sino también de sus icónicos joysticks. Ahora, una vez más, vamos a tener la posibilidad de disfrutar de su regreso en una nueva y detallada versión.

Ya está a la venta

Si por algo se caracterizaban los joysticks de la época, por supuesto también de Commodore, era su extraordinaria resistencia a nuestros golpeteos constantes, y es que si no había función de autofire, podrían ser miles las pulsaciones que hacíamos cada partida con él. Ahora Commodore ha vuelto a lanzar este icónico joystick, que en su día se hizo bastante célebre por asegurar que podía resistir hasta 3 millones de movimientos sin fallo alguno.

El Joystick Commodore TAC-2 | Commodore

El diseño era otro aspecto único y que también se ha convertido en una pieza de la cultura Pop. Con su gran palanca con bola en la parte superior, y los dos grandes botones delante, era un dispositivo diseñado exclusivamente para hacer movimientos sencillos, sin esfuerzo y con la máxima durabilidad. En este caso se trata de un nuevo modelo, con tecnología actual, pero que obviamente juega con nuestros sentimientos nostálgicos más primarios con un diseño idéntico, y ahora bastante variado en opciones y acabados.

Este nuevo TAC-2 de Commodore cuenta con un nuevo eje de acero, que es todavía más resistente que el del modelo original, que contaba con uno de válvulas. Además de los acabados clásicos, que lo recrean dos modelos, hay otros tres que cuentan con iluminación LED, que les da un aspecto único, más divertido, moderno, y de dispositivo gaming. Este nuevo modelo nos ofrece un cable muy largo, de 2 metros, que nos facilita jugar a cierta distancia de la TV, el monitor o donde tengamos conectado el joystick.

En cuanto a conectividad, es totalmente compatible con el Commodore original, así como con cualquier otro dispositivo que sea compatible con el estándar de conexión de 9 pines de Atari. El joystick ya está a la venta en la tienda de Commodore, donde podemos comprar por 43,33 euros, en cinco colores diferentes. El clásico beige, una colorida edición Starlight, la edición de los fundadores, que es amarilla y dorada translúcida, la del Caballero Negro, con su inconfundible aspecto original y retro. Y por último, en color blanco y plata, que tiene también un toque muy de finales de los 70 y principios de los 80.