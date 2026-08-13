La beta de HyperOS 4 echa a andar, ¿qué móviles y tabletas son compatibles?

Xiaomi ya está trabajando en llevar a sus dispositivos una nueva versión de su capa de personalización. Se trata de la cuarta bajo la apariencia de HyperOS, tras dejar su icónico MIUI. En este caso está basada en Android 17, y tras el lanzamiento del sistema operativo hace un par de meses, ahora la mayoría de fabricantes están implementando el nuevo sistema e integrándolo en sus smartphones. Y por fin sabemos cuáles son los primeros dispositivos que van a poder probarlo, aunque de momento no en Europa.

¿Cuándo comienza la beta?

Pues será mañana 14 de agosto cuando Xiaomi comience a probar su nuevo software en los dispositivos, eso sí, de momento en su país de origen, China. Algo habitual en la firma de siempre, por lo que era de esperar que hubiera esas limitaciones regionales para poder probar el nuevo software.

Más allá de este importante detalle, lo que sí sabemos ya, y conocemos oficialmente, es el listado de dispositivos compatibles. Que se irán actualizando de forma gradual en distintas fechas, en principio a lo largo de este mes de agosto y septiembre.

¿Cuáles son esos dispositivos compatibles con HyperOS 4?

Como os podéis imaginar, en el listado inicial desvelado por Xiaomi se encuentran los dispositivos más recientes de la marca, tanto si hablamos de móviles como de tabletas, el listado publicado por Xiaomi es este:

Desde el 14 de agosto

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90 Pro Max Champion Edition

Redmi K90

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Desde el 27 de agosto

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra Edición Dual Satellite

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K90 Max

Redmi K90 Supreme Edition

Redmi K Pad 2

Desde el 17 de septiembre

Redmi K100 Pro Max

Redmi K100 Pro

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Supreme Edition

Redmi K80

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

¿Qué novedades llegan con HyperOS 4?

Pues bien, hay cambios que obviamente se basan en Android 17 en su versión AOSP, pero destacan sobre todo novedades en su interfaz. Como un diseño al estilo Liquid Glass de Apple. Porque la interfaz adopta una estética inmersiva con efectos translúcidos muy marcados. Además, se introducen los esperados widgets apilables en la pantalla de inicio y el regreso de los widgets a la pantalla de bloqueo.

También habrá un rediseño de la pantalla de aplicaciones recientes mediante un sistema de tarjetas apiladas, similar al de iOS, para aportar mayor fluidez visual. También se ha reescrito el código del System Launcher para solucionar problemas habituales de estabilidad y lag. Además, ahora, gracias a la inteligencia artificial, el sistema clasificará, organizará y resumirá tus notificaciones para reducir el ruido en pantalla. La IA supervisará todo el sistema, permitiendo grabar reuniones, extraer tareas o generar apuntes de forma automática.